SopronAz ország minden részéről érkeztek a bírálók, összesen tizenöten az idei Soproni Borvidéki Borversenyre, amit a Soproni Egyetem Ligneum Látogatóközpontjában szerveztek meg pénteken. Összesen 41 termelő 168 borát minősítették, amiből 63 volt fehér, 79 vörös és 26 rozé.

A résztvevőket elsőként Molnár Ákos, a hegyközségi tanács elnöke köszöntötte. Mint elmondta, ez a megmérettetés azért is fontos, hogy a gazdák lássák, hol tartanak, és a borvidék egésze is lássa, milyen színvonalat képvisel a soproni bor. Ez a bírálat objektív minősítése a megújulás útjára lépett borvidéknek. Hozzátette, a jó hagyományokat megőrizve szeretnék továbbfejleszteni a Soproni Borvidéket. Farkas Ciprián polgármester a soproni bor jelentőségéről szólva azt mondta: a bor nálunk több, mint egy ital, gazdasági, turisztikai és kulturális tényező is. Sopron kultúrájának fontos része az apáról fiúra szálló szőlőművelés és bortermelés. Az önkormányzat minden támogatást megad a borvidéknek, hogy fejlődhessen, megújulhasson, de ezért mindenkinek dolgoznia kell. A Deák téri korábbi Kocka bisztró épülete a felújítást követően a soproni borászok agorája lesz, ahol a helyiek és az ide érkező turisták minden itteni borász termékét megtalálhatják.