– Amikor telefonon egyeztettünk, azt mondta, szívesen lát, legalább kibeszélheti a gondolatait. Pedig nem különleges alkalom ez, hiszen a vendégeivel rendszeresen megoszthatja ismereteit.

– Mindig örömmel, szeretettel és lelkiismeretesen adom át azt a tudást, amit összeszedtem. Az emberek többsége a téglát csak mint építőanyagot ismeri, mint egy egyszerű anyagot. Nem tudják, de mikor beszélni kezdek róla, érdekelni kezdi őket, hogy milyen technológiai folyamattal állítják elő. Csodálatos dolog a föld és a tűz házassága, amiből a tégla megszületik. 900–1100 fokra hevítik az agyagot, és akkor válik kőszerű, kemény anyaggá, téglává.

– Gyakran keresik meg a múzeumot gyerekcsoportok. Az ő figyelmüket azért nehezebb lekötni.

– Egyáltalán nem! Hiszen melyik gyerek figyelmét ne kötné le, amikor arról hall, hogy téglát időszámításunk előtt 4500–5000 évvel ezelőtt Mezopotámiában már készítettek. Vagy Bábel tornyáról itt hallják először, hogy 221 méter magas volt, 205 évig építették, 186 millió téglát használtak fel, amelyek többnyire zománcozott felületűek voltak, és 78 ezer kőműves és munkás halt meg az építkezés során.

– Ezeket honnan tudja?

– Nem humbug ez, hanem komoly tudósok által megalapozott tények. Régészeti kutatások támasztják alá az adatokat, amiket elmondok.

– Mit adna egy tégláért a Bábel tornyából?

– Sosem fájt azért a szívem, amiről tudtam, hogy úgysem férek hozzá.

– Térjünk vissza az ókorból a jelenbe, illetve öt évtizeddel ezelőttre. Akkor tette bele az első címeres téglát a táskájába.

– Négyet-ötöt azóta is gyakran cipelek. Kőművestanuló lettem, és olyan mesterekkel találkoztam, akik tisztelték a munkát, egymást és az anyagot, amivel dolgoztak. Sokat tanultam tőlük, és nemcsak a szakmáról, de az életről is. Eleinte a téglákat szakmai szempontok, fizikai tulajdonságaik szerint tettem félre. Melyik milyen munkafolyamathoz lesz alkalmas, melyik faragható például párkánynak vagy pillérnek, esetleg kéménynek. Felfigyeltem rá, hogy a legtöbbet monogram díszíti, megtetszettek, és elkezdtem hazahordani a táskámban.

– A szakmai szempontok után mikor kezdte el érdekelni az, ami a téglák „mögött” van?

– Nagyon hamar kíváncsi lettem rá, hogy például a K betűs Kokas-tégla hol, hogyan készült? Vagy az E-vel jelzett Esterházy-téglák az uradalom melyik településéről valók? Később már érdekeltek a technológiai folyamatok is, egyre több ipartörténeti anyag került a kezembe, érdeklődve olvastam és gyarapítottam ismereteimet. Tudni akartam minél többet az érintett településekről is, azaz a helytörténet is foglalkoztatott. Amikor már elég sok tégla gyűlt össze, rendszereztem, tárlókat készítettem és kiállítottam őket. Igazából az 1990-es évek elején kezdtem el ezzel komolyabban foglalkozni. 2000-ben bővült annyira a gyűjtemény, hogy már múzeumként lehetett emlegetni és fogadhattam látogatókat.

– Családja hogy viselte ezt az időt, energiát és pénzt is kívánó hobbit?

– Szüleim, amíg otthon laktam, nem ellenezték. Feleségem, szegény, amíg élt, támogatott és nagyon sokat segített, ahogy a fiamnak is sokat köszönhetek.

– Mekkora most a gyűjtemény?

– Kiállítva hatezer darab van, téglák, cserepek, de ebben nincsenek benne a saját készítésű darabok.

– Merthogy saját maga is vet téglát. Ez honnan jött?

– A falumnak, a szívemnek kedves településeknek, a történelmi eseményeknek, nagyjainknak emléktéglákat készítek. Külön falon kapott helyet tizenkét testvérem monogramos téglája, de a szülőfalum, Nagypirit is megjelenik, ahogy természetesen Szany is, ahol felnőttem és élek. Agyagba öntöttem az aradi vértanúk aláírását, de a szanyi vadászati napoknak is vetettem és a Magyar Téglás Szövetségnek is.

– Van még az országban valaki, aki ennyit tud a tégláról, az agyagról, mint ön?

– Nem állítom, hogy nincs, de nem találkoztam még senkivel, aki hasonlóan elkötelezett volna ehhez a szakterülethez.

– Azaz Rugli Dezső tudja a legtöbbet a téglákról?

– Eddig nem találkoztam olyannal, akit ilyen szinten érdekelne az agyag és ami készül belőle.

– Pedig nem akármilyen szakemberek jártak már a múzeumában.

– Igen, mondhatom, hogy az építőipar szaktekintélyei mind megfordultak már nálam, de ők más szempontok szerint állnak az agyaghoz, a téglához. Nagyon büszke vagyok Kató Aladár barátságára, aki a csornai cserépgyár igazgatója volt, a Magyar Téglás Szövetség elnöke. Ő ismerte el a munkámat legjobban azzal, hogy a téglás szövetség negyvenöt tagját érdemesnek tartotta elhozni hozzám, a szakma színe-javát. Két héttel később újra eljött és adományozó oklevelet adott át egy komoly összegről, amit a látogatásuk után adtak össze nekem. Nagyon büszke és boldog voltam. Nem a pénz miatt persze, amit a múzeumra fordítottam, hanem az ilyen emberek elismerése és barátsága miatt. Ráadásul később egy szakmai konferenciájukra is meghívtak, ahol előadást tartottam.

– És a házán is új a tető.

– Ezt meg honnan tudja?

– Látom!

– Szintén Kató Aladárnak köszönhetem. A csornai cserépgyár akkori osztrák tulajdonosával látogatott meg, Martin Olbrich úrral, aki ámulattal nézett körül és hallgatta mondandómat. Nagyon jól érezte magát nálam. Kifelé menet megakadt a szeme a házam hátsó részén, amit később építettem hozzá és palával fedtem. Mutatott fel rá, hogy ez elavult tető. Erre telt akkoriban, mondtam neki. Néhány héttel ezután megállt egy tondachos kamion a ház előtt, tele cseréppel. Olbrich úr küldte teljesen ingyen, elég lett a házra, a melléképületekre, a garázsra. Hát, ez egy óriási elismerés szerintem, és nem az anyagi értéke miatt.

– Néhány téglát emeljünk ki a hat­ezerből, amelyek a legkedvesebbek!

– Mindegyik kedves, mert mindegyikhez történet fűződik. Nem tudok különbséget tenni.

– Biztosan van, ami érdekesebb, mint a többi.

– A Krisztus-fejes abból a nagyszombati egyházi iskolából, ahol Kodály Zoltán érettségizett. Erre rá tudom fűzni Szany leghíresebb szülöttjének, Kokas Klára zenepedagógusnak a bemutatását. Kedvesek a szívemnek a szanyi Poszpikál János téglavetőmester munkái is. Érdekesek az 1600 éves római tégláim, egyikben látható az azt készítő rabszolga lábnyoma.

– A római téglák nem is voltak olcsók, ha jól tudom.

– A feleségem akkor volt beteg, nem akartam a megtakarításunkhoz nyúlni. Volt viszont életbiztosításom, amit felmondtam, és abból tudtam megvenni. Egy festőművész hagyatéka volt egyébként.

– Bár még nem idős ember, de gondolkodott-e azon, hogy mi lesz a gyűjteménnyel, ha ön már nem lesz? Azt hiszem, ez kötelessége is annak, akinek ekkora érték van a kezében.

– Ezen még nem gondolkodtam. Inkább a megvalósítandó tervek és álmok foglalkoztatnak.

– Bővül még a gyűjtemény, jönnek elő újabb téglák?

– Stabilan állnak a több száz éves, öreg házak, azok még kincseket rejtenek számomra, úgyhogy bővül a tárlat. Egykori magánégetők téglái is kerülnek elő gyakran.

– Az előbb a terveket, álmokat emlegette. Vannak?

– Nem akarok dicsekedni, de szeretném minél szélesebb körben bemutatni a múzeumomat. Hogy az ország minden szegletébe, de akár a nagyvilágba is eljusson a híre. Csak az a baj, hogy nekem ehhez nincsenek lehetőségeim.

– Hatékonyabb marketingre gondol?

– Igen, talán ez a jó szó. Én a téglához és az agyaghoz értek, ehhez viszont már nem.

Névjegy. Rugli Dezső Nagypiriten született 1955-ben. Gyerekkorában költöztek Szanyba, azóta is ott él. 1969-ben lett kőművestanuló. Évtizedekig dolgozott az építőiparban, majd a szanyi Interfa kft.-től ment nyugdíjba. 1972-től gyűjti tudatosan a téglákat, egyedülálló múzeumát 2000-ben nyitotta meg. Családi háza udvara ad helyet a páratlan gyűjteménynek.

Téglatörténet. A téglákat díszítő monogramok, címerek, évszámok a török korban jelentek meg sűrűbben Ma­gyarországon. Először a várkapitányok jelölték meg az építőanyagot névbetűikkel, majd egyre jobban elterjedt a díszítés. Később aztán már a kisebb magánégetők is belevetették monogramjukat az anyagba. Rugli Dezső felhívta a figyelmet, hogy a monogramok és díszek nemcsak „dekorációs”, illetve a tulajdonost jelölő célt szolgáltak. Hasznos oka is volt: a habarccsal való érintkezés során ugyanis statikailag stabillá tették a falszerkezetet. „Az idős kőművesek is mindig mondták: a »böteje« legyen lefelé a téglának, ha a habarcsra rakjuk. Üljön bele, így alkot egy tömböt a falszerkezet” – árulta el a gyűjtő.