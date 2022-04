A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek − Győrön kívül Miskolcon, Debrecenben, Pécsett és Szegeden − izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal várják a közönséget. Káel Csaba, a fesztivált szervező Müpa vezérigazgatója a rendezvénysorozat beharangozóján azt hangoztatta: „Keresni a tiszta forrást, értelmezni és feldolgozni az örökségünket, hozzáilleszteni a jelenünket: egyre fontosabbá váló küldetés. A programsorozat célja, hogy a hazai és európai partnerintézményekkel együttműködve a következő években még vonzóbb célponttá tegye Magyarországot a nemzetközi kulturális turizmus számára − a nagyvárosok bevonásával fokozatosan országhatárokon átívelő, régiós beágyazottságú eseménysorozattá váljon.”

Az izgalmas eseménysorozat fontos szereplője lesz a Győri Filharmonikus Zenekar. Fűke Géza, a zenekar igazgatója örökre bevésődő élményeket ígér, és úgy fogalmaz: „Győr nagy örömmel várja az idei évben már a vidéki Magyarországra is ellátogató Bartók Tavasz rendezvényeit. Nagyszerű lehetőség, hogy a Budapest határait átlépő, nemzetközi hírű fesztivál programjaiban a vidéki kulturális intézmények is meghatározó és aktív szereplőként vehetnek részt. Hálásak vagyunk a kezdeményezésért, ezért a nyitásért, amely bepillantást enged abba a magas színvonalú kulturális életbe, amely a vidéki Magyarországot jellemzi. Bízunk benne, hogy ez a koncepcióváltás adta »ablaknyitás« majdan hatással lesz a vidéki nagyvárosokban működő szimfonikus zenekarok állami támogatásának jelentős megemelésére, hiszen ebben a tekintetben most nagyon szétnyílt az olló a fővárosi együttesek javára, függetlenül attól, hogy hasonló közfeladatot látunk el, hasonló színvonalon.”

Stewart Copelandről azt írja a kritika, hogy tökéletes zenész, aki mintha démonok szorításában játszana.

Fűke Géza szerint nagy öröm számukra, hogy újból Ramón Vargasszal koncertezhetnek a győri és a debreceni közönség előtt.

„Mind a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatójaként, mind magánemberként nagy várakozással tekintek a városunkba érkező világsztárok bemutatkozására. Izgatottan várom Sergei Krylov és a debreceni Kodály Filharmonikusok közös koncertjét, illetve a kubai származású, élő dzsesszlegenda, Arturo Sandoval fellépését is, amelynek időpontjához igazítottuk a zenekar próbarendjét, hogy minél többen meg tudjuk hallgatni ezt a felejthetetlen élményt ígérő előadást.”

A Bartók Tavasz látványos produkciója lesz a homlokzaton táncoló, világhírű Bandaloop együttes

Május 3-án − 2017 után újra − a Győri Filharmonikus Zenekar vendégeként lép színpadra az Olimpiai Sportparkban a világhírű tenor, Ramón Vargas. A mexikói sztárénekes győri koncertje az évad kiemelkedő eseményének ígérkezik. A nagyszerű énekművész karrierje 1992-ben vett döntő fordulatot, amikor a New York-i Metropolitan Opera Lammermoori Lucia produkciójában Luciano Pavarottit helyettesítette Edgardo szerepében. Nem sokkal később már a milánói Scalában lépett színpadra: Verdi Falstaffjában Fenton szólamát énekelte; a szenzációs előadás rendezője Giorgio Strehler, karmestere Riccardo Muti volt. Ramón Vargas olyan operaházak rendszeres vendége, mint a Teatro Colón (Buenos Aires), a Royal Opera House (London), a Teatro Real (Madrid), az Opéra National (Párizs), a bécsi Staatsoper vagy a Veronai Aréna.

Május 4-én az Olimpiai Sportparkban Arturo Sandovalnak tapsolhatunk. Amikor 2015 februárjában a tízszeres Grammy-díjas Arturo Sandoval először lépett a Müpa színpadára, izzott a levegő. A latin dzsessz legendás alakja, aki lenyűgöző muzikalitásának, fölényes technikai tudásának és kivételesen szórakoztató lényének számos oldalát megmutatta már, ezúttal Győrben ad koncertet.

A Bartók Tavasz egyik legizgalmasabb eseménye a Győri Balett – a szakma által is kimagaslóan elismert − Giselle című előadása.

A kültéri programokat szervező Borsa Kata, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke örömét fejezte ki, és továbbra is azon munkálkodik, hogy a színvonal ne csorbuljon.

„Célunk, hogy egy olyan közösségi élményt nyújtsunk, amiből senki sem marad ki: napközben a friss tavaszi levegőn családi programokkal, változatos workshopokkal várunk mindenkit, esténként pedig koncertekkel, fúziós zenekarokkal élhetjük át a felfedezés élményét. A régió egyik legjelentősebb világzenei showcase fesztiválja a zenerajongók és a zeneipari szakemberek közös találkozási pontja.”

A Ritmo várja a világzene szerelmeseit.

A Ritmo – történetében először – nemcsak Budapesten, hanem országszerte három nagyvárosban is várja a világzene szerelmeseit. Győrben napközben kreatív gyermek- és családi programokkal, míg esténként kihagyhatatlan világ- és népzenei pop-up koncertekkel vár minden érdeklődőt a Ritmo Piknik.

Kihagyhatatlan program lesz a félrefordított táncparketten, a színházzal szembeni épület homlokzatán táncoló világhírű Bandaloop produkciója a városunkban.

A szenzációs tavasz után, nyáron Győr vendége lesz két rocklegenda is. A Győri Filharmonikus Zenekarral lép fel Chris Slade, a Manfred Mann’s Earth Band, az Asia és az AC/DC együttes dobosa, majd Stewart Copeland amerikai zeneszerző, a The Police dobosa.

Slade 1989–1994 között volt az AC/DC dobosa, miután átvette Simon Wright helyét a világhírű együttesben. A The Razors Edge lemezen és a lemezbemutató Monsters of Rock világturnén volt hallható. Angus Young szerint ő volt a legjobb zenész az AC/DC-ben.

A nyáron fellépő Chris Slade, az AC/DC dobosa együtt játszott a többi között a Uriah Heeppel és a Pink Floyd együttesből David Gilmourral is.

Copeland szimfonikus zenekarral előadott győri programja négy évtizedes pályaívét mutatja be, amelynek részeként természetesen a The Police legnagyobb slágerei is felcsendülnek. Stewart mellett négy énekes is színpadra áll, a Győri Filharmonikus Zenekart Eímear Noone vezényli.

A város polgármestere, dr. Dézsi Csaba András kiemelt fontosságúnak nevezte a Bartók Tavaszt, s a két világhírű dobos győri fellépését.

„Szívből örülök annak, ha a városunkba magas minőségű rendezvénysorozat érkezik, jó befogadók módjára együtt örülünk a fellépőkkel. A győriek megérdemlik a kimagasló kulturális élményeket, én pedig azt vallom: vagy jót, vagy semmit. Lelkesen kilátogatok a nem mindennapi programokra.”

(A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.)

PROGRAMOK

Április 29.

APÁTÚR-HÁZ UDVARA

18.00 Ephemere

20.00 Másik János

SZÉCHENYI TÉR

19.00 Lakatos Mónika és a Romengo

21.30 Pannonia Allstars Ska Orchestra

Április 30.

APÁTÚR-HÁZ UDVARA

17.00 ¡Nosnach

19.00 Napfonat

SZÉCHENYI TÉR

11.00 Klárisok

15.00 Bélaműhely – Hangszercséplő

20.00 Poklade

21.30 Los Orangutanes