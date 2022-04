Egyelőre hatvan tizenegyedik osztályos ukrán diák folytatja tanulmányait a Bécsi Ukrán Oktatási Központban, amelyet Bécs Városa és a Raiffeisen Centrobank azért hozott létre, hogy az ukrajnai menekült fiataloknak legyen hol befejezni a felkészülést a májusi ukrán érettségijükre. A Tegetthofstraßén található, összesen 1.600 négyzetméteres területet a Raiffeisen Centrobank bocsátotta a város rendelkezésére, a működtetést az Interface Wien végzi.

Az oktatási központban összesen 120 diák tanítására van lehetőség. Egy osztályba maximum 15 fiatal jár, és a tanuláshoz szükséges eszközöket, tankönyveket valamint ellátást is biztosítanak a számukra. Az órákat ukrán tanárok tartják, a hangsúly az érettségihez szükséges tárgyakon van – ukrán nyelv és irodalom, matematika, angol, és természetesen németül is tanulnak. Az érettségire felkészítés május végéig tart, a németórák azonban utána is folytatódnak, sport- és szabadidős programokkal kiegészítve. A projekt egyelőre 2022. augusztus 31-ig tart. A fiatalokkal hamarosan pszichológus is foglalkozik, hogy segítsen nekik feldolgozni az átélteket.

Közben a bécsi közgyűlés 250.000 eurós támogatást szavazott meg ukrán kutatóknak, hogy minél gyorsabban be tudjanak illeszkedni az osztrák főváros tudományos világába és folytatni tudják kutatásaikat. A támogatáshoz négy intézményen – többek között az Osztrák Tudományos Akadémián és a Bécsi Wiesenthal Intézeten – keresztül lehet hozzájutni, amelyek különböző kutatói ösztöndíjakat, programokat kínálnak ukrajnai szakembereknek.