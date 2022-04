Dr. Varga Gábor alapképesítése állatorvos, a Hegykői Mezőgazdasági Zrt. elnök-igazgatója, a gödöllői Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának címzetes egyetemi docense, alkalmanként az Állatorvostudományi Egyetem előadója. A kreatív gondolkodást és az újító szemléletet szeretné átadni a felső- és középfokú intézményekből a hegykői gazdaságba gyakorlatra érkező hallgatóknak.

– Amikor 1986-ban elkezdtem az agráriumban dolgozni, még 860 ezer tejelő tehén volt Magyarországon. Jelenleg ez a szám 160 ezer körül mozog, ami alig egyötöde a korábbi mennyiségnek. Ez az egyik legnagyobb szívfájdalmam – kezdte a beszélgetést dr. Varga Gábor, aki 2007 óta vezeti a Hegykői Mezőgazdasági Zrt.-t és állatorvosként is felügyeli az állományt. Munkássága alatt több újítást vezetett be, és a betegségektől való mentesítések terén is jelentősek az eredményei. Szabadalom is fűződik a nevéhez, 2012-ben a szarvasmarhák külső paraziták elleni védelmére szolgáló eszközt fejlesztett ki. A fenntartható, körkörös mezőgazdálkodást tartja a jelenlegi időszak egyik legfontosabb feladatának. Ennek fontosságát és minél előbbi gyors ütemű megvalósítását kényszeríti ki a globális klímaváltozás és az emberiség létszámának növekedése.

– Fontos, hogy mind a növénytermesztésben, mind az állattenyésztésben minél előbb széleskörűen elterjedjen a precíziós gazdálkodás módszere. Ezáltal létrehozhatunk egy folyamatosan működőképes egyensúlyt a természet, a növénytermesztés, az állattenyésztés és az emberiség között. Ezen dolgozunk – tette hozzá.

Azt is elmondta, hogy cégvezetői és szakmai sikereiben fontos szerepe van a családjának és lelkes, szorgalmas, segítőkész munkatársainak. Két fia van, mindketten Gödöllőn végeztek agráregyetemen és mellette dolgoznak a gazdaságban.

– Nehéz, embert gyötrő és kiszámíthatatlan ez a munka. Nem én erőltettem a fiaimra ezt a pályát, ők választották, aminek persze örülök. Régen úgy mondták, a mezőgazdaság nehézipara a tejtermelő tehenészet. Hatalmas az idő-, eszköz- és energiaigénye, és sajnos sokszor nagyon kérdéses a megtérülése. Ezt a munkát csak nagy elhivatottsággal és alázattal szabad végezni. Nekem sem voltak ünnepnapjaim vagy szabad vasárnapjaim, ha kellett, jöttem, akár éjjel, akár nappal. Az állattenyésztésben eltöltött időmet elsősorban nem munkaként, hanem a soron következő érdekes kihívásokat felvető feladatok sorozataként éltem meg. A tennivalókban sem a problémát láttam, illetve kerestem, hanem a feladatot láttam meg benne, ami mindig új és újabb megoldást követelt tőlem. Hatvanéves vagyok, sok mindent elsajátítottam, de még ma is folyamatosan tanulok – mesélt sikerei titkáról dr. Varga Gábor.