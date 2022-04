– A választás után azt gondoltam, hogy nyugodtan tudom folytatni elődeim munkáját. Aztán jött a Covid, felülírva a terveinket. Az építőipari anyagok ára jócskán elszaladt, ezért minden fejlesztésünket szinte el kellett harmadolni, de a Covid is nagyon sok plusz- feladattal és -költséggel járt. Ennek ellenére sok fejlesztés megvalósult, ami annak köszönhető, hogy nagyon sok pályázatot nyertünk és továbbiakat is adtunk be – felelte a polgármester, majd folytatta: – Az elmúlt évben felújítottuk az óvodát, a sportpályát, játszóteret építettünk. Új helyre került a gyógyszertárunk, ami mellett állatorvosi rendelőt alakítottunk ki. A mellette levő 45 négyzetméteres ingatlant a tavasszal felújítjuk, szeretnénk kiadni. Elkezdjük az épület előtt a parkosítást is. Most a szolgálati lakást újítjuk fel közel harmincmillió forintból. Látják a faluban élők is, hogy mindig épül valami.

Tiszta, rendezett, virágos a település, látszik, hogy az idősebbek jó példát mutatnak a fiataloknak. Mint a polgármester mondja, népszerű a falu, sokan szeretnének letelepedni a csendes, jó levegőjű településen.

– Az összes telket eladtuk, amit eddig kialakítottunk, de a faluban sincs üresen álló ház, szinte mindig azonnal elkelnek. Most újabb hat telket alakít ki az önkormányzat. A rendezési tervet már módosítottuk, a közművesítés még hátravan – jegyezte meg Soós Zoltán, aki a további területfejlesztésekről is beszélt. – Útfelújításokra a Magyar Falu Programból nyertünk negyvenmilliót, de az idén is adtunk be huszonhárommillió forint értékben pályázatot. A polgárőrség most kapott egy autót, a sportegyesület az öltöző felújítására nyert pénzt, mások programokra, elő- adásokra pályáztak sikerrel. Nagyon aktívak a civil szervezetek, megpróbálnak forrást szerezni a munkájukhoz azonkívül, hogy az önkormányzat is támogatja őket mind anyagilag, mind egyéb módon.

– Vajon mire vágyik még a polgármester? – adódik a kérdés. – A TOP pluszos pályázattal kelek és fekszem. Az élhető települések programba adtunk be egy komplex pályázatot 120 millió forintra. Nagy település vagyunk, ezért mertünk nagyot álmodni, és szeretném, ha meg is tudnánk valósítani.