A falugondnok intézménye nem új, számos kistelepülésen dolgoznak ebben a munkakörben, nemrég azonban változott a szabályozás, kibővítve a falugondnokot foglalkoztatható települések körét. Korábban a legfeljebb ötszáz fős településeken vehettek fel falugondnokokat, azonban napjainkban már a maximum ezerfős falvak is jogosultak erre, így a megye 183 településéből immár 99-et érint a dolog.



Ott segít, ahol szükség van rá



A falugondnok munkakörét nehéz röviden leírni, hiszen számos feladat tartozik/tartozhat a munkájához. A lényeg, hogy megkönnyítse a településen élők mindennapjait, segítő kezet nyújtva olyan elintézendő teendőkben, amelyek sokaknak nehézséget okoznak, és támogassa az emberek szolgáltatásokhoz történő hozzáférését. Közreműködik a többi között a házi segítségnyújtásban, kiváltja például az idősek gyógyszereit, vagy házhoz szállítja nekik az ebédet, de számos nyugdíjasnak az is megoldhatatlan problémát jelent, hogy eljusson egy-egy szakrendelésre a tőle távol eső városba. Nem csak az idősebb korosztály profitál a falugondnok munkájából; van olyan település, ahol – helyi intézmény híján – a kisgyerekeket szállítja a szomszédos település óvodájába. Emellett megbízható minden ügyes-bajos elintéznivalóval, a banki adminisztrációtól a postai ügyintézésig, azaz gyakorlatilag a falu mindeneseként javítja a lakók életminőségét. Nagy szükség van a falugondnokok munkájára, hiszen segítő családtag hiányában sok idős embernek gondot okoznak az alapvető elintéznivalók, napi tevékenységek is.

A falugondnokok bérét az állam fizeti, a munkája tehát tulajdonképpen nem más, mint kormányzati segítség a kistelepülésen élők számára − természetesen a helyi önkormányzattal szorosan együttműködve. Számos településen a pályázaton nyert falubusz is segíti a munkájukat, még hatékonyabbá téve az ügyintézést.



Jó kézben az oktatás



Nem a jogosult települések körében történt az egyetlen változás: nemrég a megyei önkormányzat kezébe került át a falugondnokok képzése. Ezt eddig magáncégek végezték, piaci alapon, most azonban az önkormányzat − több hatósággal együttműködve − a kezébe vette a képzést.

− Ennek az az előnye, hogy mi közvetlen kapcsolatban vagyunk a településekkel, egyenesen tőlük kapunk visszajelzést, hiszen a falugondnokok az önkormányzati feladatellátást segítik. A visszajelzések fényében rugalmasan tudjuk alakítani a tanmenetet, hogy minél gyakorlatiasabb, hasznosabb ismereteket szerezhessenek a leendő falugondnokok. A cél, hogy udvarias, segítőkész, talpraesett emberek kerüljenek erre a posztra, akik szinte együtt lélegeznek a településsel – mondja Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke.

Varga Zsigmond rábaszentandrási falugondnok a közterek rendben tartásában is segít. Fotó: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat

Az első képzés az új rendszerben a napokban indult, közel harminc résztvevővel. A járványhelyzet miatt csúszott ugyan az indulás − mert felfüggesztették a képzést és a vizsgákat −, de már teljes gőzzel folyik a szociális, egészségügyi, jogi ismereteket is átadó oktatás. A zömmel gyakorlati, számos szituációs gyakorlatot is tartalmazó órákon rengeteg minden szóba kerül, ami a mindennapokban felmerülhet; az oktatók között a kormányhivatal, a rendőrség, a mentőszolgálat szakemberei is ott vannak. A tanmenetben szerepelnek egészségügyi, családtámogatási, szociális ellátási, bűnmegelőzési alapismeretek, de az is szóba kerül, mi a teendő kapcsolati erőszak észlelése esetén. Az egy hónapos tanfolyamot sok-sok terep-, illetve kommunikációs gyakorlat teszi igazán gyakorlatiassá. A képzés folyamatos, azaz amint összejön a megfelelő számú – minimum 15 – jelentkező, indul a következő kurzus, így remélhetőleg egyre több településen segítheti falugondnok a helyieket.