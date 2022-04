"Dr. B. Kállay István több, mint két évtizedes, sikeres, addigi egyetemi oktatói pályája 1997. február 1-jén Győrben, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Széchenyi István Főiskola közös, az Universitas-Győr Alapítvány anyagi támogatásával a győri jogászképzésre létrehozott Oktatási Intézetében folytatódott. Dr. B. Kállay István kiválóan ismerte, alkalmazta az ELTE jogászképzésének követelményeit, tanrendjét. A római jog tudós oktatójaként színesen, élménydúsan tartotta előadásait, szemináriumait.

Japánban is oktatott

Több évet töltött vendégprofesszorként a Tokiói Egyetemen, s maradandó élményként az első éves joghallgatókat is kimonóban avatta be a jogtörténet alapjaiba, fejezeteibe. A római jog mellett japán nyelvet is tanított. Tanári irodája nyitott könyvtár és dokumentum tár, tanulószoba volt. Hallgatóival folyamatos tanulmányi kapcsolatot épített ki, napközben mindig kutató, olvasó, munkálkodó joghallgatókat fogadott a szoba. Győrt, az Egyetemet és a várost nagyon szerette. Több közéleti fórum munkájában is részt vett, kapcsolatait ápolta, a közelmúltig vissza-visszajárt.

Dr. B. Kállay István

Neves felmenők

2014. január. 31-ig, 17 éven át gazdagította alapos felkészültségével, családi tradícióinak a bemutatásával a Széchenyi István Egyetem jogászképzését. Mindig büszkén mutatta dokumentumai között az egyik legjelesebbet, neves felmenője, Bocskai István Bécsben őrzött koronájáról készült fényképet. A Bocskai nevet, a kötödést a családi neve előtti "B" betű őrzi és jelzi. Szívesen és részletesen beszélt nagyapjáról, a Monarchia utolsó pénzügyminiszteréről, aki 1914-ben Ferenc Ferdinándot kormánybiztosként Szarajevóban fogadta.

Búcsúajándék

Legendás könyvtárát nyugdíjba vonulásakor a Széchenyi István Egyetemnek ajándékozta. A XIX. és XX. századi jogtörténeti, történeti művek között az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogászképzésének sok-sok kiadványa, dokumentuma is megtalálható. Több évtizedes kutatómunka során összegyűjtötte, rendszerezte, közkinccsé tette családja, a Kállayak sok évszázados történetét, szerepüket a magyar évszázadokban. Dr. B. Kállay István része lett az Egyetem egykori, ma már az emlékekben tovább élő, a legendás, tekintélyes, kedvelt egykori oktatók égi karának.

Kollégái, hallgatói, tisztelői szeretettel emlékeznek, gondolnak a mindig szenvedélyesen vitatkozó, a meggyőzést észérvekkel elérő római jog tanárra. Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!" - olvasható a Széchenyi-egyetem nekrológjában.