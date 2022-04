Kedves végzős diákok!

Egy évvel ezelőtt, amikor a járvány elvette az akkori végzősöktől a ballagás élményét, ti abban reménykedtetek, hogy egy év múlva nektek újra megadatik, hogy ünneplőruhában, virággal a kézben, tarisznyával a vállon végigjárjátok az iskolát. Merthogy milyen távoli is az az egy év! Aztán tessék, kettőt pislogtunk és már itt is van.

Szomorú május volt, de talán arra is jó volt a járványhelyzet, hogy még inkább megbecsüljük azokat a hagyományainkat, amelyeket amúgy természetesnek vettünk és talán már nem is értékeltünk annyira. Most azonban újra valódi ünnep lett az ünnep, örüljünk hát együtt neki, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez sokáig így is maradhasson.

Mi, itt a megyei napilap, a Kisalföld szerkesztőségében együtt örülünk veletek. Örülünk a sikereiteknek, hiszünk a terveitekben és a magunk módján igyekszünk segíteni abban, hogy meg is valósíthassátok azokat.

A jó iskola gyökereket és szárnyakat is ad a diákjainak. Hiszünk abban, hogy a szárnyaitok magasra és messzire repítenek benneteket, ahogy abban is, hogy közben a gyökereitek megmutatják, mindig lesz hova hazajönnötök. Mi ez utóbbit igyekszünk erősíteni azzal, hogy bármilyen messze is szárnyaljatok, ha haza akartok tekinteni, azt egy kattintással bárhol a világon megtehetitek. Egy kattintás a Kisalföldre, oda, ahol most ezeket a sorokat is olvassátok. Itt is mindig otthon lesztek.

Ezt a kiadványt pedig töltsétek le, lapozgassátok, küldjétek el szüleiteknek, szeretteiteknek, szóval fogadjátok olyan szeretettel, amilyennel mi készítettük nektek.

És csak tovább, tovább…!

Ballagási kiadványunk