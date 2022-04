A Jánossomorjához tartozó Hanságliget Alkotás utcájának lakói szép számmal érkeztek ki az új úton felállított sátor elé, ahol a városvezetéssel közösen vághatták át a nemzetiszín szalagot, guríthattak hagyományosan hordót és kortyolhattak egy pohár csapolt sörbe, haraphattak egy süteménybe.

A Boglárka a következő

A gyerekek a hordógurításban is örömmel működtek közre, de a nemzetiszín szalagból is mindenki szívesen tett el emlékbe egy darabot. A kavicsos utca szilárd burkolatúvá válása nagyban javította a mindennapi életet, kevesebb a por, a gödör, könnyebb közlekedni, és végre görkorizni és gördeszkázni is könnyebb. Remélhetőleg 2024-ig a még hátralévő, kavicsos Boglárka utca is szilárd burkolatot kap, hangsúlyozta az átadón Lőrincz György jánossomorjai polgármester, kiemelve, hogy az öt éve belterületté vált Hanságliget az elmúlt nyolc évben több fejlesztési program részese volt, az utak, járdák, játszóterek terén egyaránt. De ahogy a városi képviselő-testület egyik bizottságában is állandó képviselője van a településrésznek, úgy a városüzemeltető szervezetben is dolgozik egy hanságligeti, e területre koncentráló kolléga.

Tavaly év végén készült el

Ugyanezen a napon a jánossomorjai Vásártér utcában is az ott lakókkal együttműködve avatta fel a tavaly év végével elkészült új utat a városvezetés. A település útépítési és útfelújítási programjának tavalyi szakaszában közel 170 millió forintot fordíthatott e célra Jánossomorja. A város 2021– 2022-es felújítási terveiben 19 utca szerepel, amiből 11 teljesen új út építése, kiváltva a kavicsos-murvás szakaszokat. A polgármester elérhetőnek véli a célt, hogy 2024 végére minden lakott utca szilárd burkolatú legyen Jánossomorján. Lőrincz György hangsúlyozta: ezt a célt a válság ellenére is tarthatónak látja a város jelenleg, és bízik abban, hogy a háborús krízis és az áremelkedések nem nehezítik meg jobban a helyzetet a közeljövőben.

Útfelújítás közel 100 millió forintból

Az idei évben közel 100 milliós állami támogatás segíti az útfelújítást, ami szinte a teljes idei tervet fedezi. Ebből négy utcát tesz rendbe a város. A Legelő és Domb utcákban útfelújítás, a Sarok közben, illetve a Kereszt utca egy mellékágán új aszfaltos utat építenek. A most avatott két utcában kiemelten türelmesek és együttműködőek voltak a lakók, bár az építési munka nagy akadályokat jelentett. Ezt a kivitelező és a polgármester külön meg is köszönte.