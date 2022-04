Komoly beruházás előtt áll az osli önkormányzat, közel 200 millió forint értékben „mélyépítésre” készül a falu. Azaz utakat és járdákat tesznek rendbe, illetve a csapadékvíz-elvezetést oldják meg. Állami pályázatok támogatják a fejlesztéseket, melyekre rövidesen kiírják a közbeszerzési eljárást. Fodor József polgármester tájékoztatta a Kisalföldet a részletekről.

– A törvény előírása szerint „egy csomagban” írjuk ki a közbeszerzést, képviselő-testületünk jövő héten dönt erről – fogalmazott Fodor József. – Nagy összegről van szó, amit önerőből természetesen nem tudnánk biztosítani, de nyertes pályázataink lehetővé teszik a fejlesztéseket. A „mélyépítés- csomagban” benne van a csapadékvíz-elvezetés, amire száz- négymillió forintot nyertünk. Elvégezzük a Hanyi utca felújításának első ütemét harminc- kilencmillió forintból, és támogatást kaptunk, húszmillió forintot a Pozsonyi és a Horváth Vince utcák burkolatának rendbetételére, illetve a Hanyi utcában járdaépítésre. A Nagymező utcában is építünk járdát tízmillió forintért. A közbeszerzési eljárás után kezdődhet a kivitelezés, és bízom benne, hogy valamennyi munkával végzünk még ebben az évben.

Fodor József hozzátette: pályázatokat nyertek kultúrházuk fejlesztésére is. Az ott található tornaterem fűtését korszerűsítik, valamint az épület tetőszerkezetét cserélik le. A polgármester beszámolt a helyi egyházközség eredményeiről. Két sikeres pályázatuk tette lehetővé, hogy felújítsák a temető kerítését és egy urnafalat alakítsanak ki.

– A Magyar Falu Programban a templom külső felújítására is sikerült forrást szereznünk. A beruházás előkészítése elkezdődött, ám – mivel műemlékről van szó – szigorúbbak a szabályok és a tervezés hosszabb időt vesz igénybe. Ha az elképzelések szerint történnek a dolgok, még idén a templomunk is megújul. Nagy öröm ez a helyieknek. Igyekszünk egyébként a közterületekre, középületekre nagy gondot fordítani, hiszen a falubeliek is ezt teszik saját portájuknál. Rendezik, gondozzák, virágosítják és így, a közös munkával elérjük, hogy Osli egy szép és mutatós falu legyen. Különösen úgy, hogy állami beruházásban a falunkon átvezető utat is felújították – jegyezte meg a polgármester. Mint kifejtette: a közösségi élet is élénk községben. Közművelődési szakember szervezi a rendezvényeket és a civil szervezetek is partnerek ebben. Az iskola szülői munkaközössége például a település díszítéséből, a dekorációk építéséből veszi ki a részét lelkesen. „Az elmúlt két évben egy kicsit be voltunk zárva. Szükség van rá, hogy nyissunk és lehetőséget adjunk a helyieknek a szórakozásra, a kikapcsolódásra és arra, hogy közösségben lehessenek” – mondta Fodor József.