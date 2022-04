– Mi volt az a fő gondolat, ami 17 évvel ezelőtt életre hívta a programot?

– Egyszerűen az az alapvetés, hogy Győr-Újvárosban egyetlen utcában áll az európai identitás alapját képező történelmi egyházak mindegyikének egy-egy temploma. Az Öt Templom Fesztivál ötlete egyébként nem tőlem, hanem Pál Kálmán fesztiváligazgatótól származik, és sokkal korábbi. Először az Európa Kulturális Fővárosa pályázat 2005-ös megmérettetésén került bele az általunk írt városi kulturális koncepcióba, és 2006 őszén rendeztük meg az első fesztivált, ami később került át tavaszra.

Alapelvek, mérföldkövek

– Programigazgatóként mik azok a fő szempontok amelyek alapján összeállítja egy-egy hét fellépőinek, előadásainak névsorát?

– A fesztivál indulásakor meghatároztuk az alapelveket, amikhez a mai napig tartjuk magunkat, és a mérföldköveket, amiket öt-tizenöt éven belül el szeretnénk érni. Mindig nagy tisztelettel és körültekintéssel kezeljük, hogy templomokba és Isten házába akármilyen műsor nem vihető be. Ugyanakkor műfajilag szeretünk nagyon nyitottak, kísérletezők lenni, és teret adni új elképzeléseknek. Most tavasszal is lesz két ősbemutatónk. A kezdetektől kiváló a kapcsolatunk a házigazda egyházak vezetőivel, így tudtuk 2020-ban leforgatni a legnagyobb lezárások alatt Magyarország első online fesztiválját, és így szerveztük meg egy-két nap alatt 2021 tavaszán az első élő fesztivált.

Értékes üzenet

– 2017-ben egyedüli magyar fesztiválként elnyerték az Európai Fesztiválszövetség (EFA) Laureate fokozatát, majd 2021-ben az EFA által alapított Európa a Fesztiválokért, Fesztiválok Európáért díjat. Most kifejezetten az ön programigazgatói munkáját ismerte el a város. Mit jelentenek a fesztivál életében és önnek a díjak?

– 2021-ben a 2020-as online fesztiválunkért kaptunk egy másik nemzetközi díjat is, szintén egyedüli magyar fesztiválként. Tesszük a dolgunkat a magunk számára kiszabott úton haladva, és arról igyekszünk nem nagyon letérni. Sokkal lassabban haladunk, mint azt a kezdetekkor gondoltuk, de egy fesztivál szervezése csapatmunka, és ebbe a csapatba beletartozik egy anyagilag és erkölcsileg támogató közeg. Ezt a támogatást a kezdetektől érezzük az öt templom utcájában, de sajnos azon túl ez nem mindig egyértelmű. Az Öt Templom Fesztiválra Győrben még mindig sokan úgy tekintenek, mint egy kis városrészi fesztiválra, ráadásul egy eléggé elmaradott városrészben. Mi egy európai szinten is releváns üzenetet fogalmaztunk meg, és a nemzetközi elismerések mindig jó visszaigazolásai annak, hogy jó úton járunk. Győr város díját ugyan én kaptam személyesen, de úgy gondolom, ez a díj is az egész csapatot illeti. A Karzat Színház stábja mellett a házigazda gyülekezeteket, a fellépő művészeket és a kitartó közönséget is. Egyre többen tartanak velünk– Ha egyet ki lehet emelni, mi volt az elmúlt másfél évtized legkülönlegesebb pillanata?

– A legemlékezetesebb az volt, amikor először ültünk le az egyházak képviselőivel. Keskeny ösvényen indultunk el, nagyon nagy, talán vakmerő célokat tűztünk magunk elé. Európának fesztivált csinálni Győr-Újvárosban, ahova akkor még a győriek sem szívesen jártak. Nem értünk még az út végére, de haladunk, és jó érzés látni, hogy egyre többen tartanak velünk, az általunk megfogalmazott tervek a világ jobbá, nyitottabbá, befogadóbbá tételére jó példát tudnak mutatni, és működnek máshol is.

– Kevesebb, mint egy hónap múlva ismét kinyílnak a Kossuth utca templomainak kapui. Idén milyen programokra számíthat a közönség?

– Végre visszatérhetünk a megszokott kerékvágásba. A templomi koncertek mellett újra lesznek kamaraszínházi előadások, templomtörténeti túrák. Persze a régi megszokott programok mellett lesznek újdonságok is. A műsorválasztás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a programjaink hangzására és megjelenésére. Május 12. és 16. között várunk mindenkit szeretettel!