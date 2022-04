Az idei évben Mosonmagyaróvár adott otthont a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Ergométeres Bajnokságnak (röviden: ergométeres MEFOB-nak), amelyen ezúttal a Széchenyi István Egyetem minden korábbinál népesebb delegációval képviseltette magát. A többletet az amatőr kategóriában indulók megugrása okozta: sok, a sportággal ismerkedő hallgató próbálta ki magát. A Testnevelési és Sportközpont is számos kollégát delegált a bajnokságra – olyannyira, hogy a testnevelő-tanárok mellett az adminisztratív munkatársak is elindultak a versenyen!Az eredményeket böngészve elmondható, hogy valamennyi kategóriából dobogós pozíciókat kaparintott meg a Széchenyi István Egyetem, így Alföldi Zoltán felkészítő edző jogosan nevezte egyedülálló sikernek a szereplést.

„A profiknál válogatott evezősökkel álltunk ki, mindannyian a Győri Atlétikai Club versenyzői. Egyéniben Juhász Adrián aranyérmet, Fehérvári Eszter bronzérmet szerzett, csapatban pedig Szigeti Rolanddal és Szabó Bencével kiegészülve másodikak lettünk” – ismertette az eredményeket a szakember, aki kiemelte, óriási dolognak tartja, hogy amatőr egyéni és oktatói kategóriákban ilyen népes csapatot tudott kiállítani az intézmény.

„A mostani volt az egyetem történetének legsikeresebb MEFOB-ja, ez nem is kérdés” – folytatta. „A legnagyobb létszámmal a Pécsi Tudományegyetem és a Pannon Egyetem szokott érkezni, és általában a helyezésekben is ők a legjobbak. Ezúttal viszont mind a versenyzők számában, mind az eredményekben megelőztük riválisainkat” – értékelt.

Borda Gréta, a Sportiroda munkatársa a dobogó felsőfokán. (Fotó: Czucz Bálint)

Mint megtudtuk, nem véletlenül növekedett meg az érdeklődés a verseny iránt, az egyetem ugyanis két évvel ezelőtt a választható testnevelési kurzusok közé illesztette az evezést is, amely jótékony hatással volt a sportág népszerűségére. A tanulság világos: ha a hallgatóknak felkínálják a lehetőséget, hogy – mint egy svédasztalos menüből – választhatnak több opció közül, törvényszerűen megképződik egy réteg, amelyik – miután belekóstolt valamelyik kurzusba – hosszabb távon is elköteleződik majd egy-egy sportág mellett.

Így történt azokkal a nemzetközi hallgatókkal is, akiknek étvágya csak a MEFOB után jött meg igazán: május 21-én (a magyar hallgatókkal karöltve) újabb versenyre indulnak, a Margitszigetre, amelyen már hajóba is szállnak.

„Az amatőr versenyzőink háromnegyede a kurzusról érkezett, negyede pedig barát és ismerős volt, tehát sportág népszerűsítése szempontjából a testnevelési kurzusok közé beemelni az evezést egyértelműen pozitív fejleményként értékelhető. Most már a sokadik félévünket visszük végig” – tette hozzá Alföldi Zoltán, aki a portálunknak a felkészülésről is beszélt. „Először ergométeren tanítjuk meg a hallgatókat evezni, aztán a tanmedencében folytatjuk a kurzust. A végső cél, hogy túraevezős-hajóban fejezzék be a képzést a félév végére” – jegyezte meg.

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi hallgatói is részt vettek a versenyen. (Fotó: Czucz Bálint)

A Széchenyi István Egyetem teljes eredménylistája a 2022. évi Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Ergométeres Bajnokságról:

Professzionális férfi hallgató:

1. Juhász Adrián

Professzionális női hallgató:

3. Fehérvári Eszter

Professzionális hallgatói csapatverseny:

2. Fehérvári Eszter, Szigeti Roland, Szabó Bence, Juhász Adrián

Amatőr férfi oktató:

2. Sólymos Péter

3. Dr. Gyömörei Tamás

4. Dr. Zakariás Géza

5. Katona Zsolt

6. Dr. Simon József

Amatőr női oktató:

1. Gréta Borda

2. Lendvay Zsuzsanna

Amatőr férfi hallgató:

1. Kovács Balázs

7. Kacsó Gergő Csaba

8. Fóris Norbert

9. Varga Patrik

10. Vas Dominik

11. Dombi Balázs

12. Kis Attila

13. Denson Mulaze

14. Ganbat Otgontumur

15. Mourad Chadi

16. Hajdu Balázs

17. Mukin Altay

18. Schmitzhofer Olivér

19.Tranker-Sterna Dávid

20. Zhasmin Kerimbay

21. Csordás Péter

Amatőr női hallgató:

2. Pfeffer Laura

3. Szabó Enikő

4. Bodrogai Andrea

5. Snizkovska Lillia

6. Véber Réka Márta

Felkészítők: Alföldi Zoltán, Lakó Szandra, Nagy Gábor