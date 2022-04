„Új paradigmákra és főként az ezekről szóló diskurzusokra volna szükség, hiszen a régi toposzok nem féltétlenül jelentenek már választ az európai ember életében ma felmerülő kérdésekre” – vallja dr. Tóth Máté, aki alma matere falai között, a Széchenyi István Egyetem Budapesti Innovációs és Képzési Központjában mutatta be Fordulat című létszemléleti-világnézeti kötetét.

A Széchenyi alumni könyve kapcsán kerekasztal-beszélgetésre és pezsdítő vitára invitálta oktatóit, dr. Lukács Esztert, dr. Komlósi Lászlót és dr. Kecskés Gábort.



„Érdemes volna elengedni azt az elefántcsonttorony-gőgöt, hogy egyetlenegy tudományterületnek a magaslatából tekintünk a világra, illetve a folyamatokra, mert ez a gondolkodás túlságosan egyoldalú képet mutat, buborékot képez körülöttünk. Pontosan ezért van arra szükség, hogy kellő alázattal a többi tudományterület, iparág, szemléletmód működését is megértsük, és ilyen komplexitással felvértezve közelítsünk a válaszokhoz. A magam szerény módján ezt próbáltam a kötetben kivitelezni. Bízom benne, hogy sikerült egy olyan új szempontot bemutatnom, aminek eljött az ideje” – hangoztatta a Széchenyi István Egyetem (SZE) Budapesti Innovációs és Képzési Központjában megtartott könyvbemutató felütéseként dr. Tóth Máté.



A szerző hozzátette: „Új paradigmákra és főként az ezekről szóló diskurzusokra volna szükség, hiszen a régi toposzok nem féltétlenül jelentenek már választ az európai ember életében felmerülő kérdésekre”. Társadalomfilozófiai könyve kiindulópontjaként is azt jelölte meg, hogy a klímaváltozás, a világjárvány, a népvándorlások, valamint a digitalizáció, a tudományos és technológiai forradalom egyaránt egészen új típusú kihívások elé állítanak minket.

„Ez a legőszintébb könyvem” – vallotta a beszélgetés során a szerző, amire reflektálva dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi rektorhelyettese kifejtette, hogy egy ilyen szenvedélyes mű megírása tiszteletreméltó bátorságot igényel, hiszen az olvasó elé tárja, s fel is vállalja belső erkölcsi kódexét, egy nyugati ember értékrendjének megélését, fordulat előtt álló kultúránk őszinte identitáskeresését.



Dr. Kecskés Gábor szerint pedig a kötet természetéből adódóan szekértáborokat alakíthat ki, s bízik benne, hogy ezen felül elindíthatja közöttük a kommunikációt is, amellyel óriási űrt tölthetne be e tekintetben.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői, dr. Kecskés Gábor, dr. Lukács Eszter, dr. Tóth Máté és dr. Komlósi László pezsdítő diskurzusokkal tették izgalmassá a könyvbemutatót.

A szerző kérdésünkre kifejtette, megtiszteltetésnek érzi, hogy alma matere lehetőséget biztosított arra, hogy falai között és kedves tanárai társaságában mutassa be kötetét.

„Szellemileg is jellemző a kötődés az egyetemhez, s ennek lenyomatai pontosan tetten érhetők a Fordulatban, hisz a kötet maga is a Széchenyi-egyetem doktori iskolájának inter- és transzdiszciplináris szemléletét tükrözi, és annak koncepciójával harmonizál. A Fordulat továbbá módszertanában, tudományos felépítésében is tükrözi a SZE következetességét, a tudományos nóvumok és párbeszéd iránti elkötelezettségét” – magyarázta.



A műben a szerző több ízben is azonosul és hivatkozásként tünteti fel a SZE doktori programjában oktató szaktekintélyek, például Basarab Niculescu, Iwai Katsuhito és Vattay Gábor téziseit.



Névjegy:

Dr. Tóth Máté energiajogász, közgazdász, egyetemi oktató, a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda energetikai csoportját vezető ügyvéd, egyúttal a Magyar Energetikai Társaság elnökségi tagja, alelnöke és Interdiszciplináris Tagozatának elnöke. Mind Magyarországon, mind külföldön az energiajog és klímapolitika elismert és keresett szakértője. Summa cum laude PhD-fokozatát a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolában szerezte 2021-ben. Szakmai tevékenysége mellett sohasem riadt vissza világnézeti állásfoglalásoktól, társadalomkritikáktól, s a doktori képzésben is tanultak hatására benne érlelődött és kiforrott gondolkodás esszenciájaként 2021-ben megírta Fordulat című esszékötetét, amely mostanra a tudományos közösségben és a fiatalok körében is hivatkozási alap.

