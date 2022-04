Népszerű és köztiszteletben álló orvosa volt Csornának dr. Bartos Gábor. A többek között jótékonyságáról, lelkiismeretességéről, jó humoráról, nagy szakmai tudásáról is ismert gyógyító 1929-től 1971-ig kezelte a csornai és a településhez tartozó majorokban élő betegeket. Ötven évvel ezelőtt köszönt el Csornától, de még mindig nagyon sokan emlékeznek rá. A közelmúltban pedig egy könyv is megjelent életútjáról, melyet fia, ifj. dr. Bartos Gábor és Szalay Balázs helytörténeti kutató írtak, és a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata adta ki.

A kiadvány nemcsak egy orvos munkásságát mutatja be, hanem korrajz is, melyből a múlt század első hetven esztendejét ismerheti meg az olvasó. Csorna társadalmi életét, egészségügyi helyzetét, kulturális kezdeményezéseit, a szegények és a jómódúak mindennapjait, és azt is, hogy milyen hatással voltak a csornaiak életére a történelmi események.

Szalay Balázs, az egyik szerző mutatja a könyvet. Mögötte a csornai Bartos-ház, ahol dr. Bartos Gábor több mint negyven évig fogadta betegeit. Fotó: Cs. K. A.

A szerzők részletesen foglalkoznak a Bartos családdal. Kiderül, az első világháború milyen veszteséget okozott a tisztes jómódban élő, polgári származású famíliának. A későbbi csornai községi orvos a háborúban elvesztette két bátyját, majd édesapja is meghalt. Özvegy édesanyja nem tudta a tehetséges fiatal taníttatását vállalni, ezért Prohászka Ottokár Fejér egyházmegyei püspök vette pártfogásába. Az egyetem elvégzése után több kisebb, egyebek között pécsi kitérővel került dr. Bartos Gábor Csornára, ahol az elöljáróság egyhangúlag választotta közégi orvosnak.

A Bartos-könyv elsősorban a doktor fiának, ifj. Bartos Gábornak az emlékeire alapul, de megszólalnak benne csornai visszaemlékezők, akiknek személyes kapcsolatuk volt az orvossal. A történetet több kint kétszáz fénykép egészíti ki. Érdekes orvostörténetileg, a helytörténet szempontjából és pontos társadalomrajzot is tartalmaz. Dr. Bartos Gábor 1972-ben ment nyugdíjba, majd Sopronba költözött. Ott is halt meg 1975-ben.