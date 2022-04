- Nektek már nem kell több témazárót írnotok, sorban állnotok a szünetekben a büfé előtt. A pandémia sok közös élménytől megfosztott benneteket, de most legyetek hálásak azért, hogy a ballagásotok a hagyományoknak megfelelő lehet. Élvezzétek ki ezt a napot, rólatok szól, a tiétek! Mi most átvesszük a helyeteket, de pótolni nem tudunk titeket - mondta többek között Sebestyén József Ádám.

A világban egyre rosszabb a helyzet, de nem kilátástalan. Legyetek ti azok, akiknek lesz bátorsága az igazságban hinni és a jót megcselekedni!

- tett képletesen a ballagók tarisznyájába egy fontos kívánságot német nyelvű búcsúztató beszédében Domonkos Petra.

- Gyámoltalan kismadarak voltunk, amikor a Líceumba kerültünk, de az iskola oltalmába vett bennünket, meleg fészket adott nekünk, segítette megerősödésünket, hogy most erősen, biztonságosan szárnyakat bonthassunk. Hálásan köszönjük a gyámolítást, a tudást, és a sok-sok jó pillanatot, amit itt kaptunk... A dolgozatok is a mi javunkat szolgálták, mégha ezt mi nem is így éltük meg... Most itt állunk a jövő kapujában, helyünkre majd mások kerülnek, de mi is megháláljuk majd az itt kapott sok jót - búcsúzott Baráth Ágnes Magdolna a végzősök nevében. A ballagókat képviselte Kruse Fabian is, németül mondva köszönetet tanáraiknak, Isten áldását kérve az iskolára, a helyükre álló évfolyamot pedig jó teljesítményre buzdította.

A Juventus Koncert Fúvószenekar rézfúvósainak játéka töltötte be a völgyet ezután, majd Tölli Balázs igazgató szólt a ballagókhoz:

- Önök azok, kedves ballagók, akik ismét megélhetik a matura előtti pillanatok örömét itt a Deák-kútnál, de önök azok is, akik az elmúlt nehezebb esztendőket megélve másféle hangokat is kihallhatnak itt a megtartó hagyományokról mesélő erdő csendjéből. Nehezített pályán, de hihetjük, nem a véletlen szülte akadályokkal értek el ide... Az egykor itt lobogó Deák-kúti Vármegye zászlaja köré az elmúlt évtizedekben számos végzős berzsenyis, licista gyűlt össze, akik ma sokat tesznek a közösségért... - kötötte össze a múltat a jelennel Tölli Balázs. Kitért arra is, hogy a ballagás napja egybeesik a magyar film napjával, s a végzősöket éppen egy olyan öregdiák vezeti be a diákszövetségbe, aki amellett, hogy megbecsült háziorvosa Sopronnak, filmes is, aki bekötötte városunkat a filmes vérkeringésbe is.

- A diákhagyományok ezt a helyet a szabad, önállóan és felelősen gondolkodó fiatalok által emelték szimbólummá. Ha csupán annyit tesznek majd, hogy a közelebbi vagy a távolabbi jövőben fontos döntéseik előtt ez eszükbe jut, már eleget tettek; hiszem, hogy akkor sem a felejtés, sem a közöny nem bizonyult erősebbnek önöknél. Legyetek erősek! - kéri vagy inti Pál apostol a korintusiakat. Így teszek most én is, kérve, hogy erőt bátran merítsenek mindabból, amit a Líceum falai közt, s most itt az erdőben, a forrásnál megélhettek. Isten áldása legyen az útjukon! - búcsúzott a Líceum igazgatója.

Ötven éve én is itt álltam nagy izgalomban, s azóta még többször is. Csak a fák nőttek meg az elmúlt évtizedek alatt, más nem változott

- kezdte beszédét az ötven éve érettségizett dr. Kárpáti György, a már emlegetett háziorvos és fimes, aki elmesélte, milyen különös kapcsolat is fűzi még a Líceumhoz.

- Apám, dr. Kárpáti László biológiatanára volt az iskolának, ő alapította a biológia-kémia szakos tagozatot. Volt szerencsém nekem is ilyen osztályba járnom, s a gimnázium színvonalát is jelzi, hogy közösségünkből mindenki diplomás lett, ketten pedig pedagógusként tértek vissza az iskolába. Ide jártak a testvéreim is, a lányom is, és remélem itt fog tanulni az unokám is - osztotta meg gondolatait dr. Kárpáti György, aki a forrás jelmondatával búcsúzott: "Itt lobogott a Deákkuti Vármegye zászlaja egykor, Szelleme mostan is int, ifjú szeresd a hazát!”

A régi szokást elevenítette fel az is, amikor az öregdiák beszéde végén ballagó diákkal ivott a serlegből, jelképezve a líceumi nemzedékek összetartását. A tiszta forrást helyettesítő vízzel koccintottak jövőjükre a ballagók is, akik utoljára állták körbe a Deák-kutat míg szólt a Szózat és az Il Silenció. Az iskolába visszatérve már osztályuktól búcsúztak, majd családjaikkal ünnepelhették gimnáziumi éveik végét.

Hétfőtől újabb fontos eseménysorozat kezdődik az életükben.