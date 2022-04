A Soproni Járás polgármesterei, Sopron Megyei Jogú Város alpolgármestere, a Polgárőr Egyesületek vezetői, a Soproni Járási Hivatal vezetője, a Soproni Tankerületi Központ vezetője és a Soproni szakképzési Centrum vezetője kaptak meghívást az eseményre, ahol a házigazda szerepét betöltő Dr. Herczeg Zoltán r. alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság vezetője mellett, rendőrségi elöljáróként Dr. Urbán Zoltán László rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője is jelen volt.

Dr. Herczeg Zoltán beszámolt a Soproni Rendőrkapitányság 2021-ben elért eredményeiről, a legfontosabb rendőri feladatokról. Tájékoztatása szerint a 2021. évre kitűzött célokat maradéktalanul végrehajtották, az elért eredményeket kell a jövőben is fenntartani, szükség esetén javítani. A 2020. évhez képest csökkent a regisztrált bűncselekmények száma amellett, hogy nőttek a nyomozási- és felderítési mutatók, hatékonyabban léptek fel az illegális migrációval szemben, zökkenőmentesen látták el a pandémiás helyzet okozta többletfeladatokat, valamint több közúti ellenőrzést hajtottak végre a balesetek megelőzése érdekében. A 2022-es prioritások közül kiemelte a személyi sérüléssel járó balesetek csökkentését, amelyhez kérte a jelenlévők együttműködését. Kihangsúlyozta, hogy a térség lakóinak biztonságérzetének a növelése továbbra is a soproni rendőrség legfontosabb célja.

Farkas Péter rendőr őrnagy a Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának megbízott vezetője az elmúlt negyedév közlekedésrendészeti tapasztalatiról tartott rövid tájékoztatót. Elmondta, hogy a kapitányság tapasztalatai szerint a baleseteket leginkább kiváltó okok: a gyorshajtás, az elsőbbségi jog megsértése, a követési távolság be nem tartása, a szabálytalan előzés, a kanyarodás szabályainak a megsértése, a vadbalesetek, valamint az ittas járművezetés. Hiába tartanak a járásban mindennap szondás ellenőrzést, az alkoholos befolyásoltság alatt álló vezetők száma még így is nagyon magas. Az elmúlt negyedévben összesen közel száz ittas vezetővel szemben indítottak eljárást, és csak az elmúlt ünnepi hétvégén, annak ellenére, hogy a médiában is felhívták a figyelmet a várható fokozott ellenőrzésre, nyolc sofőr ellen kellett a rendőröknek intézkedniük. Felhívta a figyelmet arra, hogy a balesetek visszaszorításánál a szankcionálás csak az egyik tényező, az utak állapotán, az időjárási körülményeken és nem utolsó sorban a járművezetők vezetési morálján is nagyon sok múlik.

Dr. Farkas Ciprián Sopron Megyei Jogú Város polgármestere felszólalásában megköszönte a munkát, amit a soproni rendőrök tanúsítottak az elmúlt évben, és kifejezte nagyrabecsülését a város közösségének a nevében. A további felszólalók is hasonlóan az elégedettségüket fejezték ki, valamint több polgármester is arról nyilatkozott, hogy a hozzá tartozó településre Hegykőhöz hasonlóan Trafiboxot szeretne telepíteni a balesetek visszaszorítása céljából. A rendezvény végén a résztvevők egy emlékérmet vehettek át, amelyet az új Rendészeti Integrált Központ átadása alkalmából készíttetett a kapitányság, és a kapitányságvezető vezetésével az épületet is megtekinthették.