Krutzler Ádám családjában hagyománya van a német nyelv magas szintű ismeretének, Ádámnak nővére és bátyja is a Líceum nemzetiségi képzésére járt, sőt, lánytesvére is begyűjtötte az OKTV első helyezését.

- Annyi előnyünk volt, hogy édesapánk otthon sokat beszélt velünk németül, az ő családja ugyanis német származású - szerénykedik Ádám. Mert azért hiába az előny, a szókincs, a nyelvtant akkor is meg kell tanulni...

- Folyamatosan készülünk németből, nemcsak én, az egész osztály. Letettük a DSD-vizsgát és érettségire készülünk, úgyhogy minden órán gyakorolunk. Ráadásul, mivel nemzetiségi osztályba járok, nyolc éve folyamatosan használom a német nyelvet - mondja Krutzler Ádám, aki a továbbtanulásában is kiemelkedő nyelvtudását szeretné kamatoztatni.

- Itthon a Budapesti Műszaki Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakára adtam be a jelentkezésemet, de bevallom, ez a B vagy inkább a C terv, mert elsősorban Ausztriában vagy Németországban szeretnék továbbtanulni. A műszaki pálya vonz, ezen belül viszont még nem tudok konkrétabbat. Szerencsére a német egyetemeken június közepén kell beadni a jelentkezést, úgyhogy még van egy kis időm átgondolni. Az tény, hogy nem kapkodom el... - mosolyodik el Ádám.

A 12. C diákja idén első lett a német OKTV-n, a nemzetiségi németen pedig az ország második legjobbjaként zárta a színvonalas versenyt. Ádám tavaly is első lett, akkor a nemzetiségi német nyelv és irodalom OKTV-n. Németből a pandémia miatt a harmadik forduló elmaradt, ezért ott nem derült ki a helyezés. De ennek valószínűleg már nincs is jelentősége, két OKTV első helyezés már így is óriási eredmény.