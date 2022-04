Tavaly októberben tragikus esemény történt az M1-es autópályán. Az Országos Mentőszolgálat mentőtechnikusa, Böősi Zoltán is a helyszínen volt, ahol a Magyar Közút egyik dolgozóját kamionos gázolta halálra munkavégzés közben. A megrendült mentős önként jelentkezett a Közútnál, és videóüzenetben fordult a közlekedőkhöz, arra kérve őket, hogy ha közutas autót látnak, lassítsanak le és tartsák be a szabályokat.

Kérése különösen aktuális, ugyanis országszerte elkezdődtek a tavaszi útfelújítások és mérnökségi javítási munkák, így sok helyen találkozhatnak a közlekedők az úton dolgozókkal.



– A magyar közutakon 2016–2021 között összesen öt halálos, egy súlyos, 43 személyi sérüléssel járó és 32 munkabalesetet okoztak a felelőtlenül közlekedő autósok munkaterületek környezetében – tájékoztatta lapunkat Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője. – 2021-ben a gyorsforgalmi utakon, terelésben történt személyi sérüléses balesetekből közel száz esetet tart nyilván a társaság, csak tavaly 19 alkalommal hajtottak ütközési energiaelnyelő szerkezetbe és 26 alkalommal mérnökségi gépkocsiba. 2021-ben továbbá sajnos két halálos munkabaleset is történt, amit figyelmetlen közlekedők okoztak. Eddig 158 tonna hidegaszfaltot dolgoztak be a megyei úthálózatba, áprilisban megkezdődnek a melegaszfaltos javítások is.Magyarországon évről évre növekszik a felújított utak száma. Az elmúlt 10 évben 32 ezer kilométernyi közutunkból 6,5 ezer teljesen megújult, Győr-Moson-Sopron megyében ez 2010 óta 182 kilométert jelent. – A tél során is folyamatosan végeztük és jelenleg is végezzük a lokális burkolathibák javítását, csak a módszer változik – tette hozzá Pécsi Norbert Sándor.

A tervek szerint 2022-ben összesen több mint 1500 kilométeren újulhatnak meg országos utak. Fotó: Csapó Balázs

– Az eddigi csapadékszegény időszak kevésbé hagyott nyomot a burkolaton, ezért több időt tudtunk fordítani az út menti növényzettel kapcsolatos feladatokra is (űrszelvény biztosítása, száraz fák kivágása). Jelenleg az út menti hóvédműveket szedjük össze. Idén összesen 322 tonna hideg­aszfaltos és 2644 tonna meleg­a­szfaltos javítást tervezünk Győr-Moson-Sopron megyében, összesen 500 millió forint értékben. Eddig 158 tonna hideg­­aszfaltot dolgoztunk már be a megyei úthálózaton, áprilisban megkezdődnek a melegaszfaltos javítások is. A Magyar Falu Program saját kivitelezésű, nagy felületű burkolatjavításai keretében idén 22.000 tonna melegaszfalt beépítését tervezzük, egymilliárd forint értékben. Amennyiben valaki burkolathibát észlel, bejelentheti a Győr-Moson-Sopron megyei igazgatóság területileg illetékes diszpécserszolgálatának online felületén.