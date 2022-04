Az önkormányzat még korábban forrást nyert a Fő utcai játszótér kialakítására a Magyar Falu Programban.

– Tavaly novemberben telepítették is a játékokat, de a tereprendezésre az időjárás miatt akkor már nem volt lehetőség – kezdte Horváth Barbara, a Szil Községért Egyesület vezetője. – A játszótér parkosítása a tavasz egyik nagy feladata volt az egyesületünk számára. Tagjaink és néhány önkéntes mellett vállalkozókkal kiegészülve most szombaton és vasárnap elvégeztük a füvesítést, ültetést. A kültéri dekorációk is kikerültek, egy szili apuka vágta ki a formákat, a gyerekek pedig lefestették. A színes virágmotívumok a kerítés díszítőelemei lettek. Várjuk a munkánk gyümölcsét, hogy mielőbb szép gyepszőnyeg borítsa a területet. Amint ez megvan, hivatalosan is átadja az önkormányzat a játszóteret. Addig azonban szeretnénk felhívni a figyelmet, ne használják a játszóparkot, ne vesszen kárba a belefektetett energiánk! A tűzoltó-egyesület tagjaira is bizton számíthatunk, ők azzal támogatnak bennünket, hogy ha nem esik az eső, locsolják 2–3 hétig a területet. Azért dolgoztunk, hogy szép legyen a terület. Akit megszólítottunk a faluban, mindenki jött és segített – emelte ki Horváth Barbara.

A község köztereit az egyesület továbbra is rendben tartja. Nem csökken a lelkesedés.

– Az ilyen megmozdulások után sok pozitív visszajelzést és köszönetet kapunk, ami még jobban doppingolja a csapatot. Volt egy néni, aki például finomságokkal lepett meg bennünket a hétvégi munka közben, jóleső érzés volt. Várjuk a további tagok jelentkezését is, de ha valaki otthonról dolgozna be, vagy bármivel hozzájárul a faluszépítéshez, annak is örülünk. A legutóbbi dekorálásunk a húsvéthoz volt köthető. Most tervezzük a virágosítást. Nagyobb akciók, megmozdulások is vannak a fejünkben, amit a legközelebbi közgyűlésen vitatunk majd meg. Szeretnénk egy közösségi kertet, fűszerkertet létrehozni. Tennivaló mindig akad.