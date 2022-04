Taschner Tamás, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának soproni képviselője a kitelepítés utáni jövőről beszélt. – A bánfalvi és a Sopron környéki németek egy része haraggal gondolt vissza Magyarországra, mely megtagadta és még állampolgárságuktól is megfosztotta őket. Mások minden fájdalom ellenére szeretettel és vágyakozással beszéltek, és senki nem tudta elvenni tőlük azt, hogy nekik Bánfalva örökre a hazájuk maradt – emlékeztetett a képviselő.

Taschner Tamás azt is mondta, hogy a háború után a lebombázott, porig rombolt Németországnak nagy kihívást jelentett a vagyon nélküli, lelkileg traumatizált tömegek érkezése. Ám a kitelepítettek, köztük a bánfalviak, bizonyítottak és új hazájuk szorgalmas, megbecsült polgárai lettek. Tudásukkal, munkakultúrájukkal hozzájárultak a német gazdasági csodához. A nemzetiségi képviselő végezetül arra figyelmeztetett, hogy a német nyelvet és kultúrát nemcsak az ősök miatt kell gyakorolni, hanem azért is, mert a többnyelvű ember általában sikeresebb, jobban eligazodik a világban és a munkaerőpiacon is többet ér.