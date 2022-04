– Immár 56. alkalommal ad otthont a döntőnek Győr és a Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium – kezdte ünnepi köszöntőjét dr. Dézsi Csaba András polgármester. – A mai felgyorsult világban egyre több rövidítést használunk. Az SMS-einkben és üzeneteinkben gyakran már csak a kötőszavaink első betűjét írjuk ki. Ezért van különösen nagy szerepe az ilyen eseményeknek, mint a Kazinczy-verseny.

– A szép magyar nyelv hordozóinak seregszemléje ez az esemény – köszöntötte az egybegyűlteket dr. Korzenszky Richárd Prima Primissima díjas egykori bencés tanár. – Olyan fiatalok gyűltek ma itt össze, akiknek az anyanyelvük kincs. Kimondott szavainkal évszázadok, évezredek szellemi örökségét adjuk tovább. Így fontos, hogy amikor beszélünk, mindig tartsuk szem előtt az igaz, a jó és a szép hármasságát, hogy mondandónk az életet szolgálja.

Németh Tibor, a versenynek otthont adó Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium igazgatója elmondta, hogy az idei döntőn 125 magyarországi diák vesz részt, a gimnáziumban és a szakképző inézményekben tanuló diákok külön-külön mérik össze tudásukat és 25 határon túli fiatal is részt vesz a végső megmérettetésen.

– Külön öröm számunkra, hogy a jelenlegi orosz–ukrán helyzet ellenére körünkben köszönthetünk öt diákot és két felkészítő tanárt Kárpátaljáról. Vasárnap az ereményhirdetésen a diákok Kazinczy-díjai és különdíjai mellett átadjuk a felnőttek Kaczinczy- és Péchy Blanka-díjait is. Pócs Enikő Anna a Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Technikumból jutott a döntőbe. Ez az első próbálkozása, így nagyon örül, hogy egyből a legjobbak közt lehet.

– A tanárnő ajánlotta fel, hogy próbáljam ki magamat, én pedig lelkesen elfogadtam. Sokat készültünk a versenyre. Tízperces felkészülés után felmondtam a szövegeket, amiket hangfelvételen is rögzítettünk, így visszahallgatva én is hallhattam, hol kell még finomítanom. A Beszélni nehéz feladatokra is nagyon készültünk. Ezt a feladatot érzem a legnehezebbnek, de szerencsére egyre kevésbé izgulok.

Felkészítő tanára, Köőné Krár Edina elmondta, ő is első ízben vesz részt a versenyen, de a jövőben is ajánlani fogja diákjainak, mivel nagyon színvonalas a verseny.