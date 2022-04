Az ülés elején 25 évi képviselőség után lemondott mandátumáról dr. Gulyás Zoltán András, akinek hosszan tartó munkáját megköszönte a közgyűlés.

Első napirendi pontként dr. Urbán Zoltán László rendőr dandártábornok, megyei rendőrkapitány számolt be a testület 2021-es munkájáról. Beszédéből kiderült: jó évet zárt a megyei főkapitányság. 2010-hez képest megfeleződött a regisztrált bűncselekmények száma, 100 ezer lakosra vetítve pedig 2,2 százalékkal csökkent az előző évihez képest. Elmondható, hogy szilárd a közbiz- tonság. Arról is beszélt dr. Urbán Zoltán László, hogy tavaly az embercsempészet és a migráció is komoly feladatokat adott szervezetüknek. Mint megtudtuk, a közúti balesetek legnagyobb része a sebesség túllépéséből ered, aztán az elsőbbségi jog meg nem adása, a kanyarodás és irányváltás szabályainak megsértése, valamint a nem jól megválasztott követési távolság a balesetek oka.

Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója is egy viszonylag nyugodt évről számolt be.

A közgyűlés tárgyalta a mosonmagyaróvári különleges gazdasági övezet infrastruktúra-fejlesztését is. Egy kormánydöntés értelmében a megyei önkormányzat fennhatósága alá került az M1-es autópálya mellett egy több mint 70 hektáros terület. – Egy fejlesztést próbálunk elindítani, amihez a helyi fejlesztőkkel, magántulajdonosokkal is megállapodtunk. Út- és közműinfrastruktúra fejlesztését kezdeményezzük, valamint egy inkubátorház felépítésével szeretnénk a terület betelepítését segíteni – mondta el Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke.

A képviselők módosították a megye integrált területfejlesztési programját, ami a jövő hónapban kerülhet kormány ülés elé. Elfogadása esetén több mint 70 milliárd forinttal vághat neki a megye a következő időszaknak. – Az eredeti összeg ennél kevesebb volt, de az utóbbi idők tárgyalásai jelentős mértékben megnövelték ezeket az összegeket, így többet tudunk fordítani utakra, iskolai fejlesztésekre, energetikai korszerűsítésekre, és az aktív turizmusra is egy külön forrás jut a megyében – összegezte az elnök.