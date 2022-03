Kedden kezdte meg a rendelését Hegykő új gyermekorvosa dr. Neslanovic Eszter. A doktornő vadonatúj rendelőben várja a kis betegeit egyelőre keddenként, áprilistól pedig a hét két napján: kedd délután és csütörtök délelőtt.



– Régi álmunk vált valóra azzal, hogy el tudtuk indítani a gyermekháziorvosi ellátást. Ezt már az első polgármesteri programomban is célul tűztem ki, most végre sikerült – mondta örömmel Szigethi István polgármester. – A doktornő egyelőre magánrendelésen fogadja a gyerekeket, de távolabbi célunk, hogy az önkormányzat önálló gyermekorvosi körzetet hozzon létre, így biztosítva a térítésmentes ellátást. Ennek az indításához minimum 600 fő tizennégy év alatti lakosra van szükség, de mivel Hegykőn, Fertőhomokon és Hidegségen nincs ennyi gyermek, társulni szeretnénk más településekkel is a praxis létrehozására. Már elkezdtük a tájékozódást – beszélt a terveikről a polgármester.



A vadonatúj rendelőt az Iskola utcában lévő egészségházban, a volt védőnői lakásból alakították ki, így ugyanabban az épületben működik, mint a védőnői szolgálat. A munkálatokra és a berendezésre 25 millió forintot használt fel az önkormányzat, melynek egy része pályázati forrás. – A szülőkkel együtt örülünk a szép új rendelőnek, mert eddig tíz-húsz kilométerre kellett utazniuk a beteg gyerekekkel. Ráadásul olyan telítettek a soproni és a környékbeli gyermekorvosi praxisok, hogy általában nem is fogadták a vidéki pácienseket – mondta dr. Neslanovic Eszter, aki jelenleg még az egyik soproni körzetben és a városi gyermekorvosi ügyeleten is dolgozik. A doktornő munkáját Béres Tímea asszisztens segíti.



– Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a rendelő használatát a gyermekorvosnak, ezért ő a hegykői, a fertőhomoki és a hidegségi gyermekek esetében a szokásosnál alacsonyabb vizitdíjat alkalmaz – tette hozzá Szigethi István. Azt is elmondta, hogy az önkormányzat ebben a rendelőben a hét többi napján szeretne más szakrendeléseket is elindítani, hogy jobban kihasználják a kapacitását. Első körben nőgyógyászati és bőrgyógyászati rendelésre gondoltak, de másfelé is nyitottak.