A Kisalföld utánajárt, hogy a Magyar Falu Program Falusi Útalapjából mely települések érintettek a tavaszi felújításokban a Rábaközben.

Ha rangsorolni kellene az utakat a térségünkben, a legrosszabb minőségűek között említenénk a 86-os főúttól Maglócáig vezető szakaszt. A másik voksunkat ennek az acsalagi folytatására tettük volna még korábban, de időközben az már elkészült. Míg korábban le kellett húzódniuk, ha jött valaki szembe, most jó ütemben suhanhatnak végig a „sztrádán” az Acsalagra vagy a falun keresztül autózók.

A 86-os úttól Maglóca irányába mintegy három kilométer hosszan kap új burkolatot az úttest. Egy faluval arrébb, Barbacs és Csorna között az út egy része már elkészült, szintén nagy eredmény, hisz a hullámos, hepehupás utat felváltotta a tükörsima aszfalt. A folytatás itt sem marad el, a fennmaradó rész következik.

Immár a jó úton kanyarodunk Rábacsanak felé is, itt szintén elkészült az első szakasz, jöhet a következő ütem.

– Ez is a falu fejlődését, a biztonságosabb közlekedést szolgálja – jegyezte meg az Egyed felé is megújult burkolatról Nagy Péter rábacsanaki polgármester. Kiemelte, hogy a buszöblök kialakítása is sorra kerül, s jelenleg a faluban dolgoznak a szakemberek. A bekötőúttól balra Szanyra érkeznénk, a nagyközség 2,7 kilométeres szakaszon érintett, jobbra pedig Bogyoszlóra jutnánk, itt a Sopronnémetiig tartó út jön majd a sorban, ahol belterületi burkolás is lesz közel 700 méteren. A 85-ös főúttól a „jobaházi” felüljáróig újul meg a rábatamási szakasz. Veszkény sem marad ki a sorból, 2,1 kilométeren, a főúttól a Fő utca teljes hosszában, egészen a Szabadság utca 10. számú ingatlannál lévő kereszteződésig megújul. Babót 2,2 kilométeren érintett, szintén a Veszkény felőli főúttól a község közepéig.



A Beledet átszelő főutca is a listán van – tudtuk meg Major Jenő polgármestertől, aki elmondta, régóta vágyott elképzelés volt ez, mely most megvalósul. A saját fenntartású utcákon az „Egy év, egy utca” program során dolgoznak. A felújított utca a kapuvári kereszteződéstől az iparterület mellett vezet, mely forgalmas szakasza a városnak.

Legyen az utolsó előtti állomásunk Rábapordány, itt már folyamatban van az építés.

– A temetőtől kezdődik a munka, így belterületi szakaszt is érint – kezdte Visy László polgármester. Hozzátette: ráfért az útra, melyet szélesítenek is, s Árpás irányába haladnak 5400 méteren. – Minden olyan beruházásnak örülünk, ami minket, rábapordányiakat érint – mondta.



Összesen tehát 30 kilométernyi szakasz újul meg vagy van már készülőben. Mindezeken felül másfél hónappal ezelőtt jelentette be Gyopáros Alpár kormánybiztos, országgyűlési képviselő, hogy megkezdődtek a Kapuvárt és Beledet összekötő út felújításának előkészítő munkái. A tervezési szerződést már aláírták, s ha minden a tervek szerint halad, a forgalmas úton jövőre elindul a kivitelezés.