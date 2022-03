A szigetközi település 11,5 millió forintból Ford kisbuszt vásárolt a falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatására. Húsz millió forintból kezdhették meg a novákpusztai kultúrház felújítását, de jutott bútorokra és hangosító eszközökre is. Utcanyitás miatt az óvoda udvara is felújításra szorult, öt millió forintból készült el 2020 tavaszára az intézmény kerítése, illetve udvari játékokat is vásároltak. Közel 8 millió forintot nyertek az orvosi rendelő fejlesztésére, ebből gázkazánt cseréltek, festettek, tetőt újítottak fel, továbbá orvosi eszközöket vásároltak a rendelő számára 2 millió forintnyi támogatásból. A plébánia megvásárlására 5 millió forintot nyertek, ezt az önkormányzat hasonló összeggel, illetve egy üres építési telekkel egészítette ki. Most felújításra vár, remények szerint erre a TOP Plusz energetika pályázaton lesz forrás.

A kerékpárút felújítására több mint 13 milliót nyertek, amit 4,5 milliós önrésszel egészítettek ki. A védőnői szolgálat részére Károlyházával közösen szereztek be szükséges bútorokat és eszközöket egymillió forintért. Az iskola tetőfelújítására szintén e program biztosított 48 millió forintot, amihez a Miniszterelnökség további 39 millió forintot nyújtott. De nyertek forrást a faluház színháztermére, ivartalanításra, falunapra, fásításra is valamint a tűzoltószertár bővítésére. A polgármester hozzátette: öt projektjük van folyamatban, további kettőre meg pályázatot nyújtottak be.