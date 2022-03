– Mit szólt az elismeréshez?



– Elsőként a megyei rend- őrfőkapitány úrtól értesültem arról, hogy elsősorban kórházparancsnoki tevékenységem elismeréseként Pro Urbe Győr díjra javasoltak. Már az indítványt is nagyon megtisztelőnek éreztem, az igazi öröm és meglepetés azonban akkor ért, amikor kiderült, hogy Győr közgyűlése az ajánlást elfogadta, így a díjazottak közé kerülhettem. Akkor és azóta is azt vallom, hogy bár személyemet érte a megtiszteltetés, ez nemcsak az én munkám, hanem a megye rendvédelmi szervei – a rendőrök, katonák és a katasztrófavédelemben dolgozók – pandémia alatt nyújtott teljesítményének az elismerése is, illetve ezen szervezetek és az egészségügyben dolgozók összefogásának megbecsülése.



– Milyen szakmai út vezetett a kórházparancsnoki feladathoz?



– Belügyi szolgálatomat 1984-ben kezdtem, ugyan akkor még csak ismerkedtem a rendőri munkával, időközben egyre nagyobb érdeklődéssel fordultam e hivatás felé. 1995-ben kerültem a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság személyzeti osztályára, ahol kórházparancsnoki kinevezésemig dolgoztam. Kezdetben az oktatással és képzéssel kapcsolatos feladatokat láttam el, majd osztályvezető-helyettesként a személyzeti munkának minden ágát megismertem, végül humán- igazgatási szolgálatvezetőként szerteágazó feladatrendszerrel foglalkozó csapatot irányítottam.



– A pandémia alatt kórházparancsnoki feladattal bízták meg. Hogyan sikerült együttműködni a kórház vezetésével?



– 2020. szeptember 1-jétől láttam el a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban a kórházparancsnoki, illetve a Szent Anna Otthonban az intézményparancsnoki feladatokat. Felügyeltük és biztosítottuk az egészségügyi stratégiai készleteket, megvédtük a humán erőforrást. Legfontosabb fel- adatunk az volt, hogy a kórházi vezetés, az operatív törzs, valamint a megyei védelmi bizottság közötti gyors és eredményes kommunikációt biztosítsuk. A kezdeti logisztikai, ellenőrzési, adatszolgáltatási tevékenységeink kiegészültek a város lakosságának, illetve a szociális intézményekben élő, idős gondozottak oltásának koordinálásával. A kórház vezetése 2021-ben Petz Aladár Kórházért Díjat adományozott részemre. Úgy gondolom, a győri kórházban dolgozók országosan is példaértékű munkát végeztek. Örülök, hogy ilyen csapat munkájában vehettem részt.