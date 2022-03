A mögöttünk álló nehéz és kihívásokkal teli időszakban is helytálltak a magyar gazdák, amiért Nagy István agrárminiszter köszönetet mondott a tegnap Mosonmagyaróváron szervezett agrárfórumon. Az eredmények mellett a jövőbeli lehetőségekről is szóltak a szakemberek.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szervezésében Közös agrárpolitika című országos roadshow-nak adott otthont tegnap a Pártok Háza Mosonmagyaróváron. – A fórumon összegezzük az elmúlt négy év eseményeit, eredményeit, hogy milyen törvények születtek, amelyek a mindennapi életet befolyásolják.

Nehéz időszak volt, hiszen az éghajlati, egészségügyi, állat-egészségügyi nehézségek, a bennünket körülvevő világpolitikai események kihívások elé állítottak. Szeretnénk mindenkinek megköszönni a példás helytállást, hiszen ennek köszönhető, hogy mindig volt elegendő élelmiszer az asztalon. A magyar agrárium és élelmiszeripar stratégiai ágazattá nőtte ki magát – nyilatkozta a telt házas fórum előtt sajtótájékoztatón Nagy István agrárminiszter, aki Jakab Istvánnal, az Országgyűlés alelnökével, a Magosz elnökével és Németh Gergellyel, a NAK megyei elnökével tartott sajtótájékoztatót.

A tárcavezető kiemelte: „A magyar kormány történelmi léptékű döntést hozott, mely a vidékfejlesztési források nemzeti társfinanszírozása mértékének megemelésével megháromszorozta a vidékfejlesztési forrásokat. Ez a soha nem látott összeg, 4265 milliárd forint a vidék megmaradását, a helyi gazdaságok erősödését, a gazdaságok technológiai korszerűsítését, a versenyképesség növekedését tudja eredményezni.”

Nagy István hozzátette, az est során felhívták a figyelmet a gazdák előtt álló lehetőségekre is. Németh Gergely is a gazdák és a kormány közötti erős szövetségről beszélt. Jakab István szerint az elfogadott törvények és jogszabályok az agrár-élelmiszeripar sikeréhez és a jövő formálásához is nagymértékben hozzájárultak. Példaként említette a földbirtok-politika terén hozott szabályozást, a gazdaságátadásról hozott törvényt, az osztatlan közös földterületek rendezését. A Kisalföld kérdésére válaszolva Nagy István hangsúlyozta a magyar élelmiszeripar ellátásbiztonságát a jelen világpolitikai helyzetben, megjegyezve, hogy a magyar mezőgazdaság húszmillió ember ellátására képes.