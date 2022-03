- Kedden teszteltük minden berendezés működését, és megnéztük, hogy a próbaüzem elkezdéséhez szükséges műszaki feltételek teljesültek-e. Miután megállapítottuk, hogy igen, mától ténylegesen megkezdődhetett a próbaüzem - magyarázta Szabó József, az Éduvizig projektvezetője. Tegnap az első lépés a legalacsonyabb üzemvízszint beállítása volt, ezt a következő hetekben fokozatosan emelik, közben a berendezések finomhangolását is elvégzik.

Átvétel júniustól

A fokozatos, léptetett vízszintemelés egy hónapig tart, majd ugyanennyi idő áll rendelkezésre az eredmények kiértékelésére. Május közepétől kezdődhet a műszaki átadás, ennek lezárása június közepére várható, ekkor veheti át a vízügy a kivitelezőtől üzemeltetésre a létesítményt. Hátra van még többek között a kezelőépület befejezése, az épület körüli parkosítás, a jobbparti csatlakozó árvízvédelmi töltés koronáján a burkolatépítés. - A vízszint emelkedése már a következő napokban érezhető Győrben is. Eleinte nem lesz feltétlenül látványos, mivel az alacsonyabb szabályozási vízszintekkel indul a próbaüzem, de néhány napon belül a győri folyópartokon sétálók már érdemben változást észlelhetnek, és teltebb medrekben, magasabb vízállásokban gyönyörködhetnek - újságolta Szabó József.

Tesztelik a hajózsilipet

A pillér tetején állunk, a műtárgy küszöbéhez képest 11-14 méterre; alattunk 9-10 méterre kavarog a Mosoni-Duna. Jó tudni, hogy a műtárgy a vízszintemelés mellett árvízkapuként is működik, a száz évente egyszer bekövetkező legnagyobb árvízhez képest plusz másfél méter magassági biztonságra méretezték. Fontos, hogy a műtárgy árvízkapuként működve a mértékadó árvízszintet Győrnél 55 centiméterrel csökkenti.

Légifelvételen a teljes beruházás - négy év után hónapokon belül átadhatják. Fotó: ÉDUVIZIG

Hatvan fős szárnyashajók Győrbe

A próbaüzem keretében tesztelik a hajózsilipet is: naponta 3-5 alkalommal zsilipelnek, nyitják-zárják az szegmenstábláit, töltik-ürítik a zsilipkamrát. A hajózsilip kamrájának mérete 12x90 méteres, legfeljebb ennek megfelelő méretű vízi járműveket tudnak befogadni, átzsilipelni. Bizony, akár az ország legnagyobb jégtörője, a Gönyűn állomásozó, 40 méter hosszú, kétezer lóerős Széchenyi is szépen becsúszhat falai közé. Elkészültek már a hajózsiliphez kapcsolódó várakozóterek is, illetve az alvizen az a partszakasz, ahol a szállodahajók részére kikötési lehetőség, az utasoknak pedig kiszállási és kisebb kirándulóhajóba, szárnyashajóba átszállási lehetőség a későbbiekben kiépíthető lesz. Az elképzelések szerint akár 50-60 turistát szállító szárnyashajók is eljuthatnak majd Győrbe, tudtuk meg búcsúzóul a projektvezetőtől.