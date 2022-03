A mutatós járműveket és hasznos eszközöket pénteken a polgármesteri hivatal előtt mutatta be Ferenczi Zsolt polgármester, Kara Ákos országgyűlési képviselő és Baracskai Zoltán, a helyi polgárőr-egyesület elnöke.



– Településünk épül, szépül és egyre több zöldterületet igyekszünk kialakítani, amit gondozni is kell, így a pályázati pénzből vásárolt eszközök nagy segítségünkre lesznek. Győrságon emellett bővítjük az óvodát, valamint az orvosi szolgálati lakást is felújítjuk. Szeretnénk még idén felújítani néhány utat és járdát is – fogalmazott a polgármester.



A településen 51 tagú polgárőr-egyesület ügyel a falu közbiztonságára – tudtuk meg Baracskai Zoltán elnöktől.

– Heti három-négy napon látunk el szolgálatot, elsődleges feladatunk a közbiztonság és a bűnmegelőzés, valamint a rendezvények felügyelete és biztosítása. Már régóta le szerettük volna cserélni a tizenkét éves autónkat egy kisebb fogyasztásúra. Nagy öröm az egyesületnek az új kocsi, aminek a fenntartási költségét is könnyebben ki tudjuk gazdálkodni – mondta Zoltán.



Az új Suzukit Kara Ákos országgyűlési képviselő is szemügyre vette.

– Az elmúlt években mindig arra törekedtem, hogy Győr és a vidéki települések együtt fejlődjenek, ebben pedig nagy segítséget jelentenek a kormányzati programok, így például a Magyar Falu Program is. Országgyűlési képviselőként Győrsággal és a többi településsel együtt azon szeretnénk továbbra is dolgozni, hogy a lakók fejlődő és biztonságos falvakban éljenek.