– Milyen érzés visszatérni Győrbe, ahol évtizedeken át élt?

– Nem könnyű. Fontos részem volt a város, itt kutattam, dolgoztam. A győri barátok, ismerősök is komoly értéket jelentenek számomra. Minden keserédesség ellenére ezért is jó gyakran visszatérni Győrbe.

– Nehéz volt meglépni a pesti költözést?

– Családi döntés volt. Hét unokám van és a szeretteim nagy része a fővárosban él. Lassan 70 éves leszek, úgy éreztük a feleségemmel, hogy eljött ennek is az ideje. A döntésben szerepet játszott, hogy nem akartunk egyedül maradni Győrben. A gyerekeinket eddig többnyire ingázás után láttuk, sokat utaztunk a két város között. Többet szerettünk volna velük és az unokákkal lenni. A tavaly nyári költözés óta az idő bennünket igazolt. Újra közel került a család, nagy famíliában élünk az unokákkal, mindannyiunk örömére.

Jordán Laci bácsi példája

– Milyen szálak fűzik jelenleg Győrhöz?

– Szerencsére ezer kapoccsal kötődöm a városomhoz. Régi mondásom egyébként, hogy nem Győrben kell világhírűnek lenni, hanem Győr hírét kell szerte a világba vinni. Az egyetemen, a doktori iskolában óráim vannak, több projektben közösen dolgozunk a doktoranduszhallgatókkal. A volt győri akadémiai intézetben pedig továbbra is számos kutatásom zajlik. A győri barátaim szintén fontos szerepet töltenek be az életemben. Tizenöten alkotunk társaságot, folyamatosan érdeklődünk egymás iránt. Nem múlik el nyom nélkül, ha az ember Győrben élt évtizedekig. Amikor indulok Pestről a városba, mindig úgy fogalmazok, hogy hazajövök.

– Érződik a hangján, mennyire sokat jelent önnek a város. „Győri oázist” próbál maga köré építeni Budapesten?

– Igen, s ebben remek példa lebeg a szemem előtt. Volt szerencsém ismerni Jordán Laci bácsit (a színművész Jordán Tamás édesapja – a szerk.), aki gyáros volt Győrben, de a XX. századi borzalmak következtében maga mögött kellett hagynia az üzemét és a városát is. Laci bácsi a fővárosban úgy tudott győri maradni, hogy számos kisalföldi kötődésű embert gyűjtött maga köré, s velük rendszeresen találkozott a Merlin Színházban. Megtiszteltetés volt számomra, hogy annak idején meghívtak előadónak, mint győri kutatót.

Jubileumok után

– Picivel vagyunk túl egy jelentős jubileumon, 2002 elején lett egyetemi város Győr. Amikor a Széchenyi rektorhelyetteseként gyakran felemelte a szavát az egyetemi rangért, mit gondolt, milyen campusszá nőheti ki magát a győri 20 év múltán?

– A mögöttünk hagyott két évtizedben elért eredmények a legmerészebb álmaimat is túlszárnyalták. Sokkal progresszívebb lett a fejlődés. Biztos és szilárd alapokat kapott az intézmény Szekeres Tamás egykori rektortól, aki tudatosan, időt, energiát nem sajnálva, szívvel-lélekkel valósította meg a győri egyetemi programot. Jelenleg 9 karon, több mint 17 ezer hallgató gyarapítja a tudását – több száz külföldi fiatal is –, 1500 embernek ad munkát a campus. Köztük kiváló tudósok, nagyszerű kutatási eredményekkel. Ezek a tények önmagukért beszélnek. Annak pedig külön örülök, hogy Samu unokám a felvételi lapján megjelölte a Széchenyit is.

– A tavalyi esztendő helyi közbeszédét másik fontos évforduló, a Győr 750 tematizálta, sok mindenben meghatározta. Milyennek ítélte az ünnepségsorozatot?

– Fontos volt az egész éven átívelő esemény, már csak az apropó miatt is. Győr 2000 éve létező település, mi a szabad királyi várossá válást ünnepeltük. Ez anno a jogi önállósággal volt egyenlő, ami – beszéljünk bármelyik korról, napjainkról is – lételemük az igazi, magára adó poliszoknak. A rendezvények, ünnepi kiadványok megállták a helyüket. Nagyon tetszett például Orbánné dr. Horváth Mária könyve, amely Győr titkos értékeit vette górcső alá, Szabó Béla remek fotóival. Ebben a kiadványban jól látszik, mennyi érték akad Győrben. Olyanok is, amelyekről tán nem is tudunk, holott itt van az orrunk előtt, karnyújtásnyira tőlünk. Azt ne felejtsük el, hogy a Győr 750 programok a járvány legnehezebb heteiben, a második és harmadik hullámban indultak, sok kérdőjellel, bizonytalansági tényezővel. Ettől függetlenül kifelé, az országhatárokon belül nagyobb marketinget fektettem volna bizonyos rendezvényekbe. Érzésem szerint azt is jobban meg kellett volna mutatni szerte az országban, hogy hazánk modernizációjának mi vagyunk a zászlóshajója. Vagyis Győr.

A Győrkőc a város egyik védjegye

– A város ipartörténeti jelentősége megkérdőjelezhetetlen. Többekben hiányérzetet kelt, hogy a mai napig nincs olyan állandó, minőségi kiállítása a városnak, ahol egy tető alatt, modern köntösben láthatnák az érdeklődők többek közt a vagongyár vívmányait, a kekszgyár és a textilipar emlékeit.

– Ez fontos téma. Honvári János professzor úr „Győri ipartörténet” című kötete minden tanítványomnak kötelező irodalom a doktori iskolában. A városban ugyanis olyan innovációs készség volt már a céhes rendszeren belül, amely párját ritkítja itthon. Az újdonságok iránti nyitott szemléletnek, a folyamatos fejlődésnek köszönhetők azok az eredmények, amelyekkel beírta magát a város a történelemkönyvekbe. Ráadásul van folytonosság, hisz az Audi révén a világ legnagyobb motorgyára itt működik, a gépipar ma is meghatározó. Nem szabad megfeledkezni az ipari parkban jelen lévő több mint száz közepes és kisvállalkozásról sem, amelyek szintén rengeteg kreatív ötletet dobnak be, s ezek közül számosat a napi termelés részévé tesznek. Visszatérve a győri ipartörténeti múzeum hiányára; múltkor az egyik unokámnak Petz Aladár XIX. századi híres találmányáról, a gyomorvarrógépről meséltem. Eszemben is volt, hogy milyen jó volna, ha a helyi gyerekek egyetlen helyszínen, interaktív körülmények között ismerkednének meg Győr büszkeségeivel.

– A járvány nem kímélte a győri turizmust, vendéglátást sem. A város legfontosabb attrakcióját, a Győrkőcfesztivált két éve nem sikerül megrendezni. Foglalkozott turizmussal is, okozhat ez negatív dominóhatást a helyi idegenforgalomban?

– Csodálatos fesztivál, amit megálmodtak Kocsis Roziék a Vaskakasban. Szurkolok azért, hogy idén folytatódhasson ez a színes, hangulatos sikertörténet a kicsik és az örökifjú szüleik örömére. A Győrkőc idején mindenhol elfogynak a szabad szobák a szálláshelyeken, s ez nagybetűs ünnep a helyi vendéglátósoknak is. Olyan rendezvény, amelynek saját, jól bejáratott arca van, vonzza a más régióból érkező családokat, de sokan jönnek a gyerekek birodalmába Szlovákiából és Ausztriából is. A Győrkőc azért kulcsjelentőségű a turizmus szempontjából, mert ilyenkor sokan alakítanak ki érzelmi kötődést a várossal, akiket aztán visszatérő vendégekként köszönthetünk majd újra.

Rechnitzer János szenvedélyes műgyűjtő, elsősorban a kortárs művészetek érdeklik. Fotó: Kisalföld-archívum (Huszár Gábor)

Meddig nőhet Győr?

– Végezetül beszéljünk a Győr előtt álló kihívásokról. A jobb megélhetés reményében sokan költöznek ide, egyes vélemények szerint már most 150 ezer felett van a város lélekszáma a vendégmunkásokkal együtt. Hogyan lehet kezelni azt a szituációt, hogy a város lakossága tíz éven belül jó eséllyel 160 és 170 ezer ember között fog mozogni?

– Ez elsősorban agglomerációs probléma. Győrnek előbb-utóbb fel kell ismernie, hogy 35–40 km-es körön belül 60–70 település kötődik hozzá. A környező falvakban élő emberek Győrben dolgoznak, oda-vissza van kapcsolat a megyeszékhely és a településhalmazok között. Ezt az agglomerációs folyamatot Győrnek kell irányítania, de inkább segítenie elképzelésekkel, együttműködéssel, előremutató tervekkel. Magában a városban pedig kulturáltan kell kialakítani azt az életteret, ahol a korábbiaknál jóval több ember érzi otthonosan magát. A megnövekedett lakosságszámhoz kell igazítani az intézményrendszert, az infrastruktúrát és a közlekedésszervezést. Úgy, hogy közben mindannyiunknak megmaradjon a Győr-érzés, s ne sérüljenek azok az értékek sem, amelyeket szeretünk a városban.

Névjegy

Rechnitzer János a szigetközi Héderváron született 1952-ben, tanulmányait Győrben folytatta és a Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett 1970-ben. Pécsen töltötte egyetemi éveit, a baranyai városban lett főiskolai docens. 1986-tól az MTA Regionális Kutatások Központjának (MTA RKK) tudományos főmunkatársa, majd kinevezték az MTA RKK Észak-dunántúli Osztályának megszervezésére. Utóbbi 1995-ben intézeti rangot kapott, míg Rechnitzer Jánost az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézetének igazgatójává választották.

2002-ben felkérést kapott az újonnan alakult Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar dékáni tisztére, amit 2008-ig töltött be, már egyetemi tanárként. 2004-ben megalapította a Széchenyi István Egyetem Multidiszcip­lináris Társadalomtudományi Doktori Iskoláját. Vezetője volt az egyetem társadalomtudományi tanszékének (2002), majd annak átalakulása után a regionális-tudományi és közpolitikai tanszéknek 2017-ig. 2008 és 2012 között a Széchenyi István Egyetem tudományos rektorhelyettese. Győr díszpolgári címét 2014-ben vehette át. Nős, három lánya, hét unokája van. Hobbija a kortárs magyar és külföldi műalkotások gyűjtése.