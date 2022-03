70 ezer kilométert tettek meg

„Hálásak vagyunk, hogy a mintavételi pontokon és a Covid-callcenter működtetésében is együttműködhetünk a Széchenyi István Egyetemmel, illetve a hallgatókkal, akiknek nagy köszönettel tartozunk, mert a ránk nehezedő munkaterhelést érezhetően csökkentették. Igazán megérdemlik a jó szót minden nap, valódi bajtársainknak tartom őket” – vallja Fogarasi Zoltán, az Országos Mentőszolgálat Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének vezető mentőtisztje, jellemezve ezzel a győri egyetem és a mentőszolgálat összefogását. „Megbecsülnek minket. Egyértelműen pozitív az elmúlt másfél év mérlege” – summáz az önkénteseket koordináló Máté Eszter, az Egyetemi Szolgáltató Központ és Kollégium központvezetője is.

„A mentőszolgálat tárt kapukkal, folyamatos felkészítéssel, magas szakértelemmel várta az önkénteseket, az egyetem vezetése, a hallgatói önkormányzat és a hallgatók pedig gyorsan reagáltak, amikor a pandémia miatt kialakult vészhelyzetben a mentőszolgálatnak segítségre volt szüksége. Gyorsan és könnyen sikerült hallgatókat toborozni. Egy-két nap alatt 150 önkéntes regisztrált a feladatra. Csak az elmúlt év végéig a mobil tesztelés során eddig az önkéntes csapatok több mint 70 ezer kilométert tettek meg, ami körülbelül 17 ezer mintavételt jelent” – fejtette ki érdeklődésünkre.

Büszkeség

Hozzátette: mára összetartó társaság alkotja az önkéntesek táborát, akik szívesen járnak ebbe a közegbe. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy egy hallgató, Mónus Gyula már főállásban dolgozik a mentőszolgálatnál. „Mindannyiunk nevében mondhatom, büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az önkéntes feladatok elvégzésével megkönnyíthetjük a térségben élők járvány elleni védekezését” – fogalmazott Máté Eszter.

Fogarasi Zoltán a Széchenyi István Egyetem szerződéses önkénteseivel. A fotón balról jobbra: Pék Márton, Holczer Olivér, Kaposvári Kíra, Nagy Patrícia. Fotó: Májer Csaba József

„Nekem is segítenem kell”

„Tavaly, amikor a koronavírus-járvány borzasztó méretet öltött, úgy gondoltam, nekem is segítenem kell valahogyan, illetve szerettem volna élni azzal a lehetőséggel, hogy a lezárások ellenére az önkéntes munka révén a barátaimmal együtt lehessek. Az online oktatás mellett az önkéntességet lemondások nélkül tudtam vállalni” – indokolta meg, miért vette fel a munkát a mentőszolgálatnál Pék Márton. A közlekedésmérnöki szakos hallgató – szakszerű felkészítése után – a mobil mintavételi pontokon segítette kollégáit.

Hozzátette: bajtársaitól sokat kapott az itt eltöltött idő alatt, hiszen a változatos és kihívást jelentő feladatokkal teli munka közben nagyon jó csapat jött össze, akikkel a mai napig jó barátságot ápol. Nagymértékű szervezőkészséget sajátított el, és a tudatos tervezés is a mindennapjai részévé vált. Amint azt kérdésünkre elmondta, még az is elképzelhető, hogy diplomája megszerzése után is folytatja az önkéntességet a mentők mellett.

Hetekig heti hat napon dolgoztak

A Széchenyi István Egyetem hallgatói a mentőszolgálat mellett a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház oltópontjain is helytállnak, ahol több különböző feladatkört is ellátnak a telefonos tájékoztatástól a számítógépes adatbevitelig. Áldozatos munkájukat a győri kórház vezetése 2021 nyarán Petz Aladár Kórházért díjjal ismerte el.

„Az e területen dolgozó önkéntesek igénybevételére és elhivatottságára jellemző, hogy a legintenzívebb időszakban négy hétig, heti hat napban folyamatosan dolgoztak. A széchenyisek közül a rekorder önkéntes január 18. után 18 héten keresztül állta a sarat, épp csak néhány nap szünetet tartott – azt is jelentős részben a szervezők unszolására” – ismertette a beszédes tényeket Máté Eszter.

Dr. Jávor László, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója megkeresésünkre kifejtette, a Széchenyi-egyetemmel kötött barátságuk és szövetségük tökéletes példája ez az együttműködés. „A leghálásabbak mi vagyunk az egyetemisták elhivatottságáért, hiszen bármikor kértük, fegyelmezett és szakszerű segítséget kaptunk. Emberi tartásukra jellemző, hogy lelkesedésük és rendíthetetlen rendelkezésre állásuk a járvány minden hullámában kitart” – fogalmazta meg köszönetét.

Dr. Knausz Márta járványügyi és infekciókontroll igazgatóhelyettes pedig aláhúzta, a hallgatók hatalmas segítséget jelentettek az oltási kampányok megvalósítása során is. „Az önkéntesek minden nap rendelkezésünkre állnak a járvány első hulláma óta. Ügyesek és segítőkészek, az oltakozókkal empatikusak. Mára úgy tapasztaljuk, többen a kollégákkal egyenértékű munkát végeznek. Köszönjük nekik” – mondta.

Horváth Zsóka, a Széchenyi-egyetem önkéntese a kórház oltópontján dolgozott. (Fotó: PAMOK)

Folyamatosak a kihívások – várják az önkénteseket

Bár a pandémia legnehezebb hónapjain talán túl vagyunk, önkéntesekre több területen is folyamatosan szükség van. Azok a hallgatók, akik szeretnének önkéntes feladatot vállalni, csatlakozási szándékukat a hallgatói önkormányzatnál jelezhetik. Jelenleg főként a humanitárius segítségnyújtás, illetve a menekültek fogadásával kapcsolatos feladatok teljesítésével összefüggésben várnak még önkénteseket a HÖK és a HÖOK koordinátorai – együttműködve az Innovációs és Technológiai Minisztériummal.