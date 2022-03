Az elhagyott házainkba a Kijev felől menekülő ukránok költöztek be, ők eszik most ételeinket, ők alszanak az ágyainkban, vezetik az elszedett autókat – felelte nekünk tegnap a győri Olimpiai Sportpark előtt a Tiszaágtelekről érkezett Rácz Mária. Mellette földije, a hatgyermekes Váradi Mónika hallgatta. Mónika legidősebb fia 18 éves, a legkisebb lánya, a kicsi Móni 17 hónapos. A győri önkormányzat a Kárpátaljáról érkezetteket átmenetileg a sportparkba helyezi el.

Ha ez nincs, az utcán alszanak

Rácz Mária négy napja jött át fiával a határon, Győrbe kedden érkeztek. Csapig ismerősök vitték el a családot autóval, a határnál vonatra ültek. A férje négy éve itt dolgozik, de munkásszálláson lakik, ott nem maradhattak, a művezető hozta át őket az ideiglenes szállásra. Ha ez nincs, az utcán alszanak. – A határon már mindenkit átengedtek, a keresztlevelet kellett felmutatni tessék-lássék. Viszont a férjem ott maradt, nem tudott velünk jönni, biztos, hogy hamarosan viszik katonának a frontra – tette hozzá földije, a hatgyermekes Váradi Mónika. Maradnának, nem tervezik, hogy továbbállnak Ausztriába. Munkát remélnek, ha már odaát, Ukrajnában nem volt nekik. – Félek egy kicsit, mostanában nem fogok katonásat játszani. Minden cuccomat ott kellett hagynom – felelte kérdésünkre az egyik fia, Gézuka.

Amit látunk a képen, az az összes tulajdonuk. Házaikban már mások alszanak. Fotó: Nagy Gábor

Kapnak ételt, van tető a fejük felett

Az előcsarnokban a sportlétesítmény üzemeltetését is végző Győr Projekt Kft. ügyvezetője, Nagy Gergely és a gazdasági igazgató, Cséby Gabriella fogadott. Nagy Gergely elmondta: 33 fő befogadására alkalmas az ideiglenes szálláshely. Most éppen 15-en vannak (többségük nő és gyermek), akik néhány napot töltenek a csarnokban, amíg jobb és állandó helyet nem találnak nekik. Az önkormányzat kérésére fogadták be őket, de most a városházán mindenki azon dolgozik, hogy megfelelő szállást találjanak azoknak, akiknek nincs hol aludniuk. – Napi háromszor kapnak ennivalót, egyszer meleg ételt. A Máltai Szeretetszolgálattal és a Vöröskereszttel is felvettük a kapcsolatot, többek között tisztálkodási szereket kapnak tőlük. A befogadottak orvosi ellátásban részesülnek, az egyik kisbabát el is kellett már látni ambulánsan. Szerencsére csak egy első ránézésre ijesztő felső légúti megbetegedés volt – mesélte Nagy Gergely.

Jut még hely

Az ellátás első osztályú, hiszen normális esetben az edzőtáborok alkalmával szállásolnak el itt gyermekeket, sportolókat. A nemrégiben átadott csarnokban most négy szobát kaptak meg az érkezettek, még két nyolcágyas szoba áll rendelkezésre. Benéztünk a szobákba is: az ágyakon ruhák, egy-két emlék. A nap rásütött egy fényképre, amely még otthon készült, a békeidőben. Mára csak a távoli múlt egy darabja.