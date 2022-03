A 2020-ban kezdődött támogatási ciklusban 70 milliárd forint áll rendelkezésre a megyében a TOP Plusz, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, közel 30 százalékkal több, mint az előző, hétéves időszakban. Erre az összegre az önkormányzatok és a hozzájuk tartozó szervezetek pályázhatnak, a többi között infrastruktúra- vagy turizmusfejlesztésre. Az új ciklusban a nagyobb városok mellett az eddiginél több kisebb település juthat támogatáshoz, javítva az ott élők életminőségét, kényelmét.



Megújuló közösségi terek



A keretből – ahogy az elmúlt években is – számos célra igényelhetnek az önkormányzatok: a bölcsődétől az útépítésig, de több új elem is van a támogatható célok között. Ilyen a közösségi terek, művelődési házak felújítása, amellyel egy régi igényre adott választ a megyei önkormányzat. Eddig ugyanis csak az épületek energetikai korszerűsítésére volt nyerhető támogatás, így előfordult, hogy a korszerű szigeteléssel, napelemmel felszerelt közösségi házba belépve még mindig a nyolcvanas évek „dizájnja” fogadta a látogatókat… Újdonság az önkormányzati belterületi utak építésére, fejlesztésére elnyerhető összeg is, amelyre szintén nagy az igény.



Németh Zoltántól, a megyei önkormányzat elnökétől megtudtuk, hogy változtak a támogatandó célok arányai is: idén sokkal nagyobb pályázati keret jut egészségügyi fejlesztésekre, orvosi rendelők, egészségházak építésére.

Tavaly Levélen avattak új bölcsődét Szabó Gyula kivitelező, Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, Kiss Béla, Levél polgármestere és dr. Nagy István agrárminiszter jelenlétében.





– Míg eddig erre a célra 600 millió forint állt rendelkezésre, most közel kétmilliárd forintra pályázhatnak az önkormányzatok. Óvodaépítésre is lehet számítani több településen, követve az elmúlt évek dinamikus bölcsődefejlesztéseit. Utóbbiból több mint hatvan épült a megyében; gyakorlatilag, ahol reális igény merült fel, ott meg is valósulhatott a bölcsődeépítés – mondta Németh Zoltán.



A kisebb települések mellett saját támogatási kerettel rendelkezik Sopron, Győr és az idei évtől már Mosonmagyaróvár is. Ezek a városok verseny nélkül hívhatják le a rájuk eső megyei területfejlesztési pénzeket, aminek mindössze az a feltétele, hogy elkészítsék a saját fenntartható városfejlesztési stratégiájukat, és a megyei közgyűlés elfogadja azt.



Az előző ciklus „slágertémái” a csapadékvíz-elvezetés és a bölcsődefejlesztés voltak, messze ezekre a célokra igényelték a legtöbb támogatást. Jelenleg úgy tűnik, a közösségi terek fejlesztése a legnépszerűbb. Sok helyen történt energetikai fejlesztés is, igaz, ezt megnehezíti a pályázatok összeállításához szükséges speciális szaktudás és a szigorú szakmai keretrendszer, na meg az energetikai szakemberek leterheltsége.



Az első nyertesek



A megyei TOP Plusz pályázatok idei első beadási határideje január 14-e volt – erre 129 érvényes pályázat érkezett be –, a bírálat pedig folyamatosan zajlik. Sőt, az első nyerteseket a napokban már értesítették is a jó hírről. Energetikai fejlesztésre nyert pénzt a többi között Pannonhalma, Gönyű, Károlyháza, Kimle, Jánossomorja, Dunasziget, Öttevény, Újrónafő, Dunakiliti, Várbalog, Kunsziget, Mosonudvar és Mecsér, óvodafejlesztésre Dunaszeg, Ásványráró és Hédervár, míg Dunaszigeten a régóta várt bölcsődefejlesztés valósulhat meg a közeljövőben. Jelenleg az egészségügyi és szociális létesítmények, belterületi utak fejlesztése, valamint a helyi gazdaságfejlesztésre igényelhető összeg pályáztatása zajlik.



Olcsóbban írják



A megyei önkormányzat – amellett, hogy koordinálja a folyamatot, és külön térítés nélkül, a pályázatban elszámolható összegért végzi a nyertes pályázatok projektmenedzselését, levéve a bonyolult adminisztráció terhét az önkormányzatok válláról – a pályázatok megírását is vállalja.



– Sajnos az a tapasztalat, hogy számos pályázatíró cég aránytalanul drágán, ráadásul változó minőségben vállalja a pályázatok megírását, a megyei önkormányzatnál dolgozó képzett kollégáim azonban ezt a piaci árnál jelentősen kedvezőbb áron elvégzik. Ez a legkönnyebb út, mert így az esetleges hibákat, hiánypótlásokat is könnyebb javítani – mondja Németh Zoltán. – Igaz – teszi hozzá –, csak a pályázat szabályosságára tudunk garanciát vállalni, a sikerre nem, hiszen az elbírálás szigorú és egzaktszempontrendszer alapján zajlik.