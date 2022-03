Egy évtizede panaszkodnak a parkolási nehézségekre Adyváros lakói. Már a 2012-es választási ígéretek között is szerepelt, hogy új parkolók kialakításával fogják enyhíteni a gondokat.

A Kuopio parkba tervezett zöldtetős parkolóházról 2014 őszén írtunk először. Akkori árakon 750 millió forintból 156 parkolóhelyet alakítottak volna ki. Majd 2015-ben azt nyilatkozta lapunknak Radnóti Ákos, a városrész önkormányzati képviselője, hogy „nem most épül meg sem a Kuopio parki, sem a kórházi parkolólemez, hanem az ötéves választási cikluson belül”. 2018 őszén már zajlott a közbeszerzési eljárás, aztán a 2019-es költségvetésben még csak nem is szerepelt a beruházás. Újabb fordulatot 2021-ben vett a parkolólemez története: Dézsi Csaba András, Győr polgármestere júliusban jelentette be, hogy rendelkezésre áll a kétszintes beruházáshoz szükséges pénz. A parkolólemez megépül.

Nyár elejéig használhatják az ideiglenes parkolókat az autósok. A tervek szerint júniusban megkezdődnek a park fejlesztésének munkálatai az ideiglenes parkolók helyén.

Ennyi visszatekintés után lássuk, napjainkban milyen a Kodály Zoltán utca környékén parkolni.

Az ideiglenes parkolók nyár elejéig működnek, addig a Kodály Zoltán utcában átalakítják a korábbi parkolási rendet, ezzel a 2–32. szám előtti szakaszon is több parkolóhely áll majd a lakók rendelkezésére. A Földes Gábor utca 9–23. számú házak előtt merőleges elrendezésűre alakítják a jelenleg ferde parkolást, a társasházak mögött pedig merőleges parkolókat alakítanak ki. A tervek szerint júniusban megkezdődnek a park fejlesztésének munkálatai az ideiglenes parkolók helyén.

Baranyai József

Baranyai József, az ideiglenes parkolók mellett, a Kodály Zoltán utca elején lakik. Úgy fogalmazott: „Nagyon jól jött, hogy megnyitották ezeket a parkolókat. Főleg este, már csak olyan helyen tudták letenni az autóikat a környéken lakók, amiért büntetés járt” – mondta. Baranyai József bízik benne, hogy a parkolólemez megépítésével tovább fog javulni a helyzet. Reméli, hogy ingyenesen lehet majd használni. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy évente hét-nyolcezer forint körüli összeget még elfogadhatónak tartana.

Vasi Tibor

Vasi Tibor az utca parkolóktól távolabb eső végén lakik. Ő azt emelte ki, hogy azon a részen nagyon rossz a parkolási helyzet. Mióta átadták ezeket az ideiglenes parkolókat, javult valamennyit. A parkolólemeztől azt várja, hogy még jobb legyen. Arra a kérdésünkre, hogy mennyit fizetne a parkolólemez használatáért, szintén azt felelte, hogy hat-nyolcezer forintot. Hozzátette, hogy azért jobb lenne, ha nem lenne fizetős.

Ó. Varga Zsolt Antal

Ó. Varga Zsolt Antal már valamivel távolabb, Nádorvárosban, a Szabolcska Mihály utcában lakik. Mint mondja, ezen a környéken nagyon nehézkes a parkolás, s egyelőre nem tapasztalta, hogy javult volna a helyzet. Azzal kapcsolatban, hogy fizetne-e a parkolólemez használatáért, azt felelte, minimális összeget hajlandó lenne fizetni, de nem belvárosi tarifát. A parkolólemeztől azt várja, hogy nemcsak annak közvetlen közelében, hanem tágabb környezetében is javulni fog a helyzet. Mint fogalmazott: „minden egyes parkolóhely számít”.