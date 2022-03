Hűség 25 perce

Megérkezett a hűség szíve Sopronba a Líceumba is

Az 1921-es népszavazás centenáriuma alkalmából mondták el a soproniak, mit is szeretnek igazán városukban. A legkedvesebb vélemények mézeskalács-szívek felirataként most köszönnek vissza a soproni ablakokból. A Líceumnak is van már Hűség-szíve.

kisalfold.hu kisalfold.hu

Szekeres Kriszta, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. munkatársa hozta el a szívet pénteken a gimnáziumba. A miénk az egyik a negyvennyolc közül, amik február 14. és április 10. között kikerülnek a soproni kirakatokba, ablakokba.

A Líceum mézeskalácsa a rajzterembe érkezett, ahol a tanárnők leküzdötték azt a nehézséget is, hogy az alsó ablaktáblák láthatatlanná tennék a szívet. Márpedig mi meg akarjuk mutatni Fischer Erika mézeskalácskészítő gyönyörű alkotását, s főleg a feliratát: "Mi ma is Sopronra szavazunk!"

Így a magasba került a szív, mellé a QR-kód, ami okos eszközzel leolvasva adja mindazt az információt, ami a népszavazásról és a centenáriumhoz kapcsolódó édes akcióról fontos.



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!