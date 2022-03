A Széchenyi-egyetem részvételével, több mint száz kutatójának bevonásával, széles körű összefogással zajló Insula Magna program célja, hogy a Szigetköz–Csallóköz térség határon átnyúló, fenntartható és mintaadó európai fejlesztési területté váljon. Az egyetem vízgazdálkodási csoportja által megfogalmazott, a Szigetköz mentett oldalára vonatkozó javaslatainak bemutatására, az álláspontok ütköztetésére, a problémák és megoldási javaslatok térképének elkészítésére workshopsorozat indult.



Amint arról a Kisalföldben beszámoltunk, az Insula Magna Komplex Vízgazdálkodási és Fenntartható Fejlesztési Program a Szigetköz és a Csallóköz jövőjét, további fejlődését hivatott megalapozni. A programban az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Széchenyi István Egyetem, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete a szakmai partnerekkel közösen fogalmazza meg projektjavaslatait 18 munkacsomagban. Ezek közül 13 esetében az egyetem irányításával zajlanak a kutatások.



Kétszáz javaslat



„A programban eddig mintegy kétszáz javaslatot dolgoztak ki a szakemberek. Ezek bemutatására, illetve a további problémafeltárás érdekében indítottuk azt a workshopsorozatot, amelynek részeként négy rendezvényen a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdések kerülnek fókuszba” – fogalmazott dr. Bene Katalin, a Széchenyi-egyetem docense, a program tudományos vezetője. Az eddigi eredményeket összefoglalva kitért a turisztikai fejlesztésekre is, köztük a négy javasolt belépési pontra (Győr, Mosonmagyaróvár, Rajka, Lipót), amelyek a Szigetköz kapuiként fogadnák a látogatókat szolgáltatásokkal.



A projekt megfogalmaz többek közt egy dunaremetei akváriumot és halkeltetőt, valamint egy hallépcső kialakítását is. Az aktív Szigetköz javaslatcsomagban a gyalogos, kerékpáros és víziturizmus lehetséges bővítési elemei szerepelnek, illetve a hajóközlekedés fejlesztése is kiemelt hangsúlyt kap. A programban fontos szerepet játszik a társadalmi tudatosítás, a fenntartható fejlődés kompetencia-központ létrehozása az egyetemen, valamint a tangazdaság – szigetközi oktató- és bemutatóközpont fejlesztése is.



Megfelelő vízszintek és vízjárás a cél



Az első workshop nyitóelőadását az Öreg-Dunán és mellékágrendszerein tervezett beavatkozásokról és annak mentett oldalra vonatkozó hatásairól Németh József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója tartotta. Kiemelte, az egyik fő cél a Duna-főmeder és a mellék­ágak ökológiai kapcsolatának javítása, a megfelelő vízszintek és vízjárás biztosítása. Hasonlóképp fontos a vizek állapotának javítása, a vízpótlás fejlesztése és az árvízlevezető képesség növelése.



A Szigetköz mentett oldali vízpótló rendszerre vonatkozó javaslatokat a Széchenyi-egyetem vízgazdálkodási csoportjának kutatói mutatták be.



„A töltések mentett oldalán működő csatornahálózatban rejlő potenciált a társadalom és a gazdaság egyre szélesebb körben igyekszik kiaknázni, ugyanakkor a fenntarthatóság legfontosabb tényezője, hogy a gazdasági, turisztikai fejlesztések és az ökológiai szempontok összhangban legyenek egymással, vagyis megtartsuk a kellő egyensúlyt” – hangsúlyozta Chappon Máté, a Széchenyi-egyetem oktatója.



Előadásában kitért a korszerű mérési és irányítási technológiákra, a számítógépes modellezésre, amelyek lehetővé teszik a vízkészletek rugalmas szétosztását a felmerülő igények minél jobb kielégítése érdekében. Mint mondta, a polgármesteri interjúk mellett kérdőíves kutatás is készült, amely szerint a megkérdezettek új csatornák létesítését, a fenntartási munkák gyakoribbá tételét és új területek vízpótlásba való bevonását tartják a legfontosabbnak.

összhangban élnek a vizekkel



Chappon Máté kérdésünkre elmondta, a Szigetköz számos nehézséggel terhelt terület, de ez cselekvésre sarkallta az itt élőket, többek között éppen a vízpótlás tekintetében. A megfelelő vízmennyiség és -minőség rendelkezésre állása ad fejlesztési, továbblépési lehetőséget, az Insula Magna program pedig új lendületet, komplex javaslatcsomagot a térség fenntartható jövőjét illetően.



„A szigetköziek összhangban élnek a vizekkel, és a mindennapjaikat meghatározza a víz mennyisége, minősége. Nem véletlen, hogy széles körű és aktív összefogás alakult ki a programban a közös cél érdekében” – mondta. Hozzátette, a turisztikai igény is egyre nagyobb a Szigetköz felfedezésére, ezért is kulcskérdés az egyensúly fenntartása.



A vízkészlet-gazdálkodási modellezéssel kapcsolatban világított meg fontos szempontokat Ámon Gergely egyetemi oktató is, aki mindezt hatékony döntéstámogatási eszközként mutatta be a hallgatóságnak. Kiemelte, ezen modellek átfogó térinformatikai rendszerben összegezve tudják segíteni a fenntartható fejlődést.



Az előadásokat követő fórum moderátora a VTK Innosystem kft. részéről Janák Emil, az Insula Magna program projekttanácsadója volt, akinek vezetésével a résztvevők az érdekeltek számára fontos vízhasználati igények felmérésében, az ágazatok közötti egymásra hatások felülvizsgálatában, valamint a probléma- és fejlesztési térkép elkészítésében működtek közre.



A turisztikai igény egyre nagyobb a Szigetköz felfedezésére, ezért is kulcskérdés az egyensúly fenn­tartása.