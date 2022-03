A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének győri csoportja 1992-ben alakult. Dr. Ottófi Rudolfné 2009-ben vette át a szervezet irányítását. Állítja: hivatását isteni ajándékként kapta, ennek szellemében végzi munkáját, amit rengetegen segítenek. A családja, a gyermekei, a barátok és ismerősök mindig ott voltak számára. – Tesszük a dolgunkat, amihez kapunk segítséget. Istenhívőként bátran állítom: felülről is. Idén lesz harmincéves a szövetség győri csoportja. Eddig is rendeztünk jótékonysági hangversenyeket, és az évforduló alkalmából is tervezünk egy estet. A bevételt jótékony célra fordítjuk. Úgy, ahogy az elmúlt évtizedekben gyűjtöttünk Böjte Csaba árváinak, a Covid-árváknak, a győri autisták javára vagy éppen idős- otthonoknak – fogalmazott lapunknak dr. Ottófi Rudolfné. Az elmúlt három évtized aktívan telt a szervezet tagjai számára, a programok között voltak előadások, zarándoklatok, karitatív rendezvények, kirándulások és múzeumlátogatások.

Az elnök a gyermekek szellemi és lelki fejlődését elősegítő, valamint a családi és keresztény közösségek építése, illetve a népi hagyományok ápolása terén egyaránt jelentős tevékenysége elis- meréseként vehette át nemrég a fővárosban az érdemkeresztet.

– Büszke vagyok rá, hogy óvónő, óvodapedagógus lettem. Hivatásom meghatározta az életemet. Amit végzek és csinálok, az egy szolgálat, másokért végzett önkéntes társadalmi feladat. Az elismerés motivál, és tudom, hogy még nem szabad abbahagyni a munkát, csinálni kell tovább. Büszke vagyok a győri szervezetre és azokra is, akik a háttérben, velem és mellettem dolgoznak. Mindig elégedetlen voltam magammal, nem számítottam a díjra, meglepetésként ért az elismerés, még most sem akarom elhinni – mondta el kérdésünkre. Hozzátette: annak idején nagyon vágytunk rá, hogy legyen katolikus óvoda Győrben. Tizenegy évet kellett várnunk rá, de megérte a várakozás. Amikor bejelentették, hogy megépül, zokogtam a boldogságtól, ahogy most is, amikor átvettem ezt a díjat. – A szervezet minden hónapban érdekes előadásokkal, programokkal várja a helyieket, Győr környékieket. A csoport megalakulásakor és ma is a spirituális és kulturális tevékenységet helyezik előtérbe. Ezenkívül fontosnak tartják a zarándoklatok szervezését is.

– Célunk, hogy a jövőben fiatalokat hívjunk magunk közé. Várjuk azokat, akik hisznek abban, hogy a kereszténység, a hit és Isten nélkül ugyan lehet élni, de nem érdemes. A programjaink legfontosabb gondolata, hogy jó együtt lenni azokkal, akik hasonlóan gondolkodnak. Nyitottak vagyunk, mindenkit szeretettel fogadunk. Tesszük továbbra is a feladatunkat, amit Isten ajándékaként kaptunk – tette hozzá a díjazott.