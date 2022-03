"A magyar kormány családbarát célkitűzéseihez illeszkedve Sopronban is kiemelt fontossággal bír a családok támogatása és a gyermekek boldogulása. Ennek érdekében számos nevelési és oktatási intézmény is megújult az elmúlt években, de emellett új bölcsődék és óvodák is épülnek, hogy minél több férőhely álljon a kisgyermekes szülők rendelkezésére" - olvasható a soproni önkormányzat hírében.

Az Anger réti sporttelep mellett épülő új, 84 férőhelyes bölcsőde kormányzati támogatásból valósul meg. A bölcsőde épülete mind megjelenésében, mind felszereltségében megfelel majd a XXI. század elvárásainak. A bölcsőde 6x14 fős (3 db nevelési-gondozási egységben) gyermeklétszám kiszolgálását fogja biztosítani.

A kivitelezés során a 15 000 négyzetméteres önkormányzati tulajdonú telken egy 970 négyzetméter hasznos alapterületű bölcsőde kerül megvalósításra kiszolgáló-helyiségekkel, vizesblokkokkal, konyhával, fedett teraszokkal és játszókerttel. Az egy szintes hagyományos építésű épület a legújabb hőtechnikai előírásoknak megfelelő anyagok felhasználásával, szerkezetekkel készül. Az épület fűtését hőszivattyús gépészeti rendszer fogja biztosítani.

A telek megközelítése gépkocsival és gyalogosan a Hillebrand utca felől, az akadálymentes megközelítés a parkolók felől történik majd. A telken belül 22 parkoló és 1 db akadálymentes parkoló szolgálja a szülők és gyermekeik kényelmét, a kerékpárral érkezők részére pedig megfelelő mennyiségű kerékpártároló is kialakításra kerül.

A kivitelezés 2022. március 7-én kezdődött. A fejlesztés összesen 1,2 milliárd forintból valósul meg.