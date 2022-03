Korábban a politikusok nem vették komolyan a gendert, most kezdenek megriadni tőle, amikor már valós veszélyt jelent a jövőre nézve. Globális veszély az iskolai lobbi tekintetében – részben helyes az érzékenyítés, de nem mindegy, hogy ki tartja, milyen korban és milyen céllal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre fiatalabb korban kezdik a lobbit, ezzel beültetve az elméletet már óvodás korban. Cél, hogy a gyermekek később saját maguk választhassák meg a nemüket. Németországban már működik nemektől semleges óvoda, ahogy nem „bélyegzik meg” a gyerekeket a kislány, kisfiú jelzőkkel sem. A transznemű gyerekek száma folyamatosan növekszik, azonban az is előfordul, hogy idővel megváltoztatnák korábbi döntésüket. Divat lett a nem megváltoztatása, ami azonban destabilizálja az embereket, a férfi-nő viszonyt. A normális világfelfogás megrendült, a családok már nem egységesek, az emberek néha nem is tudják, mit képviselnek. Érzékelhetők a demográfiai változások, a születések száma csökken, a hagyományos családmodell háttérbe szorul. A szerző elmondása szerint Németország nem definiálta egyértelműen alaptörvényében a család fogalmát, valamint az apa és anya nemét. A fiataloknak az ideológia térhódítása sok problémát okoz, lassan képtelenek lesznek arra, hogy tartós párkapcsolatban éljenek.

