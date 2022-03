Hámori György polgármester kiemelte: miután a városban rendbe tették a mindennapi élethez szükséges főbb infrastrukturális elemeket, utána következhetett a strand korszerűsítése. Önerőből, 100 millió forintból láttak neki a felújításnak úgy, hogy az üzemeltetés is biztosított volt. Majd a kormánytól az első körben 300 milliót, legutóbb pedig 600 millió forintot kaptak a korszerűsítésre.

- A strand fejlesztése folyamatos. Tavaly elkészült a tanmedence, a gépháza teljesen automatizált, akár telefonnal is irányítható, a 21. századi elvárásoknak megfelel. Ugyanilyet szeretnénk a nagymedencéhez is kialakítani, melynek jelenleg is zajlik a felújítása, a terveink szerint az idei szezonban átadjuk. A melegvízes medence szintén nagyobb fejlesztésre vár, itt külön öltözők és fogadóhelyiség épül, és részleges fedést kap, hogy télen is használható legyen. A strandolók kikapcsolódását egy új csúszda is szolgálja majd.

