Ahogy a gazdaság egyre több ágazatában, úgy a Széchenyi István Egyetem számára is az egyik legfontosabb szempont a fenntarthatóság. A képzési palettán ezért is kapnak nagy hangsúlyt a precíziós gazdálkodással, a digitalizációval, a legmodernebb technológiák használatával kapcsolatos ismeretek. A fenntarthatóság a hallgatóknak szintén fontos hívószó, amire a legújabb példa, hogy az egyetem mosonmagyaróvári Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Doktori Iskolájának hallgatója, Tóth Violetta az MNB Oktatási Klubjának esettanulmányi versenyén kapott jelentős elismerést.

„Kolléganőmmel vettem részt a megmérettetésen, akivel jól kiegészítettük egymást, hiszen ő közgazdászként, én pedig agrármérnökként közelítettem meg a témát” – kezdte történetét Tóth Violetta. Mint elmondta, angol nyelven kapták meg a feladatot, amelynek célja a bútorgyártás fenntarthatóbbá tétele volt. Javaslataikat két nap alatt kellett kidolgozniuk. A versenyre 104 csapat 253 hallgatója jelentkezett, amelyből végül 44 csapat nyújtott be formailag és tartalmilag megfelelő megoldást. Tóth Violetta, a Széchenyi István Egyetem és Kovács Helga, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem doktorandusza alkotta Agroladies nevű csapat bejutott a kilences döntőbe, ahol egy prezentáció során kellett bemutatniuk fenntarthatósági javaslataikat. A szakmai zsűri kérdéseire a záró vita keretében válaszoltak.

„A feladat megoldása során arra törekedtünk, hogy az agrárium szempontjából előremutató javaslatok gazdasági szempontból is megállják a helyüket. A fenntarthatóságot szem előtt tartva fontos, hogy a fatermelés és kitermelés ökológiai lábnyoma hogyan csökkenthető, miként tudjuk megőrizni a biodiverzitást. Ráadásul mindezt úgy, hogy az gazdaságos, vagyis kifizetődő legyen” – hangsúlyozta. Hozzátette, fontos lenne a használt bútorok visszavásárlása, újrahasznosítása, illetve az újrahasznosított fa minél nagyobb mértékű alapanyagként való felhasználása.

Tóth Violetta, a Széchenyi István Egyetem díjazott hallgatója.

„A kihasználatlan épületek felújításával is sokat nyerhetünk, hiszen egy új áruház megépítése helyett ezek az épületek költséghatékony alternatívát jelentenek, s ezzel a zöldterületek megóvásához is hozzájárulna az adott cég” – érvelt kérdésünkre Tóth Violetta. Javaslataik között szerepelt a több erdő birtoklása is, amelynek lényege, hogy a vállalkozás a saját kezébe vehetné a fa mint nyersanyag fenntartható kitermelését, lehetőséget adva egyre többféle fafajnak a termelésben. A megmunkálás során fontos a bioalapanyagok, a környezetkímélő festékek, felületkezelő anyagok használata is.

A különdíj értékét növeli, hogy a zsűriben számos szakterület képviseltette magát, köztük az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) szakembere, a bankszektor képviselője, közgazdász és marketinges szakember is. Véleményük szerint Tóth Violettáék adták a leginnovatívabb ötleteket a versenyen, külön kiemelve a környezetvédelmi és agrárszempontokat.

„A termelés fenntarthatósága ma már kulcskérdés minden iparágban, ezért jelentős kutatások folynak világszerte ebben a témában” – emelte ki a hódmezővásárhelyi születésű Tóth Violetta, aki az egyetemi alapképzést Szegeden, a mesterképzést pedig Debrecenben végezte. Ezután kapott tanársegédi állást a Szegedi Tudományegyetemen, a doktori tanulmányaihoz pedig a Széchenyi István Egyetemet választotta.

„Azért döntöttem Mosonmagyaróvár mellett, mert szerettem volna a nézőpontomat tágítani, még több szakemberrel megismerkedni. Nem bántam meg, hiszen nagyon szeretem a légkört, a kar családias hangulatát. A képzés első osztályú, nagyon magasan képzett oktatóktól lehet tanulni, akikhez bátran fordulhatok, hiszen mindig segítőkészen állnak a hallgatókhoz – fejtette ki. – „A magas minőségű képzés mellett jelentős kutatások zajlanak a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán, amellyel az intézmény maga is a fenntarthatóságot szolgálja” – zárta a különdíjas hallgató.