„Ezt nem lehet megúszni” – szoktuk mondani az élet nehéz helyzeteire, vagy olyan sorsfordító pillanatokra, melyek tapasztalatai az embert élete végéig elkísérik. Mindenki életében vannak egyformán „nem megúszható” tényezők, mint a születés, a szerelem és a halál, de vannak „egyénre szabott” élethelyzetek is, melyeket a Gondviselés kinek-kinek képességei szerint ad. Az irodalom, amely az élet tudománya, ezeket a nem megúszható szituációkat szövegbe öntő költők és írók tapasztalatait mutatja be, valamint fogódzót ad minden ember számára. Olvasás nélkül azonban írás sincs, amelyre Kovács Ákos Ezt nem lehet megúszni című, novellákat és elbeszéléseket magában foglaló műve a legjobb példa. Ákos sok, számára nagyon kedves szerzőtől – mint József Attila, Bohumil Hrabal, Faludy György – merít ihletet és tapasztalatokat, hogy pontosan megtudja, mik azok a szituációk, melyeket az élet során nem lehet megúszni. A 2021-ben az MCC Press gondozásában megjelent novellagyűjteményt Győrben maga a szerző mutatta be egy beszélgetés keretében az MCC központban. A könyvbemutatón több mint 220 győri és Győr környéki érdeklődő vett részt, akiknek a beszélgetés után lehetőségük nyílt dedikáltatni a szerzővel a könyvet.





Kovács Ákos már korán rajongója lett a magyar- és a világirodalomnak egyaránt, mely elmondása szerint Krúdy Gyula Szinbád című regényének volt köszönhető. Ákos úgy érezte, hogy saját élete tükröződik a főhős sorsában és a különböző élethelyzetekre adott válaszaiban. Ezután ráeszmélt, hogy a költők és írók az élet „mesterei”, akik a mindenki által megélt és átérzett helyzeteket, illetve sorsokat szövegbe öntve mutatják be azokat a többi ember számára. Krúdy Gyula mellett a szerző József Attila verseit idézte, melyek olvasása, majd szavalása ugyancsak meghatározó élménye volt gyermekkorának. Véleménye szerint József Attilától minden magyar ember tud legalább egy verssort, melyek rendszerint olyan mély értelmű gondolatokat és életbölcsességeket tartalmaznak, melyeket mi hétköznapi emberek nem tudnánk szavakba önteni, főleg nem olyan szépséggel, mint azt a költő tette. Ugyancsak az élet tanítómestere Bohumil Hrabal, aki a kocsmai megfigyelési alapján írt le olyan élethelyzeteket és szituációkat, melyek ugyancsak minden ember számára átélt tapasztalatokat jelenthetnek. Magyar anyanyelvünket, annak szépségét és zsenialitását Faludy György versei öntötték oly gyönyörű sorokba, melyek olvasása „írásra készteti” az embert. Ákos e gazdag és sokrétű irodalmi világból merítkezve maga is írásra „adta a fejét”, melyből megszületett a novellákat és elbeszéléseket tartalmazó, bemutatott mű. Ákos elmondta, hogy sok véletlen és szerencse járult hozzá, hogy a könyve elkészüljön, emellett sok új emberi kapcsolatot és lelki gazdagodást adott számára is a kötet. Mindenkinek, aki az élet különböző helyzetei iránt érdeklődik, el kell olvasnia e művet, „ezt nem lehet megúszni”.



Az MCC győri központja hétről hétre kínál izgalmas szakmai programokat az érdeklődők számára. 2021. március 30-án 17.00 órakor Rod Dreher Hazugság nélkül élni című könyvbemutató előadására kerül sor.