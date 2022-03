Számos komoly, a falu jövőjét meghatározó beruházás kezdődik meg ebben az évben Farádon. Szalai Zoltán polgármester a Kisalföldnek beszámolt például útfelújításokról, a középületek korszerűsítéséről és a bölcsőde bővítéséről.



– A Fő utcában a templomtól induló szakaszra már elnyertük a támogatást. A 85-ös főúttól a templomig is szeretnénk rendbe tenni, erre beadtuk kérelmünket. A Mátyás király utca felújítását is tervezzük a jobaházi körforgalomig, amit kormánytámogatással sikerül is megvalósítanunk. Ez utóbbin egyébként a gyorsforgalmi autóút átadása óta jelentősen megnőtt a forgalom, ezért kértük a rendőrséget, hogy gyakrabban ellenőrizzenek a területen – fogalmazott a polgármester.



A közintézményekre is fordít energiát és pénzt a farádi önkormányzat. Az óvoda kerítését cserélik le például, illetve az udvarra két új játék és egy pad is kerül. A közterületek gondozásához szükséges eszközbeszerzésre is kapott támogatást a község. Bozótvágót, fűnyírót vásárolnak többek között.

– Kevés a foglalkoztatható ember, ezért igyekszünk gépesíteni, különben nem bírnánk a zöldfelületekkel és a külterületi utak karbantartásával – jegyezte meg Szalai Zoltán.



A kultúrház korszerűsítésére is nyert pályázatot az önkormányzat. Lecserélik a fűtésrendszert és az elektromos hálózatot, elvégzik a külső szigetelést. Szintén a Magyar Falu Programban kaptak segítséget a Fenyőfa utcában járdaépítésre. A Szent István utcától kezdődik majd a munka, a tekéző irányába.

A sportegyesület nyert támogatást a sportöltöző napelemrendszerrel történő felszerelésére. Gazdaságosabb lesz majd a fenntartása.

A községvezető még el­mondta: rövidesen sor kerül az orvosi rendelő felújítására, illetve a hozzá tartozó szolgálati lakás rendbetételére. Készülnek a bölcsőde bővítésére is. – Komoly igény mutatkozik az intézményre, muszáj ezt megtennünk. Persze örömmel tesszük. Készülnek már a tervek, kértünk árajánlatot vállalkozóktól a kivitelezésre. Legalább még egy csoportszobát akarunk hozzáépíteni a kiszolgálóhelyiségekkel együtt. A pénz már rendelkezésre áll a beruházásra – tette hozzá.