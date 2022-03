Jelenleg az előkészítő munkálatok közül a beszállítóutak kialakítása zajlik, valamint a lőszermentesítés, illetve a vasút felett megvalósítandó átjáró próbacölöpözését is elkezdték. A projekt a tervek szerint 2024. januárjára készül el.

A 2 920 méter hosszú főpálya Mosonmagyaróvár déli városrészét fogja tehermentesíteni, emellett az iparterület feltárását is megvalósítja 2x1 sávon. Az érintett útszakasz főbb csomópontjaiban körforgalmakat alakítanak ki, valamint az 1. sz. vasútvonal fölé építenek egy előregyártott vasbeton hídgerendákból álló, felszerkezetű felüljárót is az átkelés megkönnyítése érdekében. A kivitelezés során a belterületi részen a gyalogos-kerékpáros infrastruktúrát is fejleszteni fogják: kerékpárút és közös gyalog-kerékpárút szakaszok épülnek ki mintegy 1300 méteren.

A beruházás célja a 86. számú főút mosonmagyaróvári belterületi szakaszának új nyomvonalra helyezése oly módon, hogy gyorsabb és biztonságosabb kapcsolat jöjjön létre mind a teher-, mind a személygépjármű-forgalom számára az 1. számú főút és az M1 autópálya között. A fejlesztés a város közlekedési tehermentesítését, az iparterületek tehergépjármű-forgalmának nagymértékű csökkenését és új befektetők megjelenését fogja szolgálni.

A projekt során a legnagyobb kihívást az 1. számú Budapest – Hegyeshalom vasútvonal feletti átjáró és az ahhoz kapcsolódó támfal megépítése jelenti mind műszaki, mind munkálatütemezési szempontból. Ez a támfal gabion (kőkosárkerítés) elemekből készül, ezért a kivitelezése különös gondot, alaposságot és szakértelmet igényel mind a kivitelező, mind a műszaki ellenőr kollégák részéről. Ez egyben a projekt legizgalmasabb része is.