Szerdán a szakértők meghallgatásával folytatódott Siilágyi Istán fiának, Péternek a pere. A ripost beszámolója szerint, a szakértők felsorolták, hogy milyen sérüléseket szenvedett el a színész: kötőhártyája bevérzett, arckoponyáján szilánkos törések voltak, orrcsontja törött volt, bordája eltört, 15-20 ütés is érhette. megállapították azt is, hogy a bordatörés keletkezhetett a halált megelőzően, vagy akár beállta után közvetlenül is, a színész többi sérülése még életében keletkezett.

Akár fél órán át is tarhatott a bántalmazás

A szakértői vélemény szerint, A bántalmazás időtartama több perc, akár fél óra is lehetett. Szilágyi Istvánon több sérülés is volt, amelyből feltételezhető, hogy védekezett, elhárító mozdulatokat tett támadójával szemben.

Ezt követően az ügyész megtartotta a perbeszédet, amelynek az volt az egyik legfontosabb eleme, hogy Péter különös kegyetlenséggel végzett az apjával, ráadásul meg sem bánta szörnyű tettét.

A lap arról is beszámolt, hogy az ügyészség életfogytig tartó szabadságvesztést kért Sz. Péterre, amelyet fegyházban kell végrehajtani. Emellett az édesapja bántalmazása miatt korábban kiszabott, ám felfüggesztett két év börtönbüntetést - amelynek végrehajtását akkor felfüggesztette a bíróság -, szintén le kell töltenie.

Ügyvédje felmentést kért

Sz. Péter ügyvédjének érvelése szerint védence mindig következetesen adta elő védekezését, miszerint egy ismeretlen személy tartózkodhatott a gyilkosság időpontjában az ingatlanban. Az ügyvéd kérvényezte, hogy védencét mentsék fel, mivel minden kétséget kizáróan nem lehet bizonyítani, hogy ő követte el a bűncselekményt.

"Nem tudom, mi történt" – Péter még mindig tagad

Legalább egyszer szembesítettek volna minket az édesanyámmal, akivel mást vallottunk. Amikor megtörtént ez az eset… én pánikba estem attól, amit apám csinált. Nem tudom, mi történt, ért-e engem ütés vagy sem, de a földön keltem fel

– mondta Sz. Péter.

Borzasztóan sajnálom ezt a történetet így, ahogy van, de nem tudok vele mit kezdeni. Ha az embert megtámadjak, akkor védekezik, de nem tudom, mi történt. Megütöttek, elveszítettem az eszméletemet, nem tudom…

– mondta.

