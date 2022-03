A polgári védelem világnapja alkalmából megemlékezést és szakmai tanácskozást tartott a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a győr-sáráspusztai tűzoltó-gyakorlóbázison. Az eseményen Farkas Szabolcsné tűzoltó alezredes, polgári védelmi felügyelő azt hangsúlyozta: e tevékenység lényege továbbra az emberi élet védelme, s ebben a munkában nem csupán a hivatásos szervezetek vesznek részt, hanem nagyon sokan a társadalom különféle szegmenseiből. Magyarországon a védelmi igazgatás szereplői, az önkormányzatok dolgozói munkájuk részeként, tízezrek pedig egyesületekbe, mentőszervezetekbe szerveződve önkéntesen vállalnak szerepet a polgári védelem feladatrendszerében.

Az ünnepségen a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Széchenyi István Egyetem képviselői együttműködési megállapodást írtak alá. Ennek kapcsán Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója stratégiainak és nagy múltra visszanyúlónak nevezte a két fél partnerségét.

Dr. Kovács Zsolt, az egyetem kancellárja úgy fogalmazott: intézményüknek az oktatás, a kutatás és az innováció mellett rendkívül fontos a társadalmi felelősségvállalás is. „Ebbe a sorba illeszkedik a katasztrófavédelmi igazgatósággal régóta meglévő kapcsolat. Az egyetemen hosszú ideje működik egy hallgatókból álló önkéntes mentőszervezet. Önkénteseink helyt álltak már az árvíz elleni védekezés idején, illetve a mostani a Covid-időszakban is, amikor a járványügyi ellátásban segítettek, segítenek a mintavételeknél, az oltópontokon, valamint a kórházi ellátásban. Ez nemcsak egyetemünk, hanem a hallgatók számára is fontos, hiszen ezáltal erősödik társadalmi felelősségvállalásuk, ami későbbi életükre is pozitív hatással lehet” – fejtette ki a kancellár.

A megállapodásban az igazgatóság többek között vállalta, hogy illetékességi területén – a minősítésnek megfelelt – egyetemi önkéntes mentőszervezetet nyilvántartásba veszi; biztosítja az általa szervezett gyakorlatokon, képzéseken, továbbképzéseken való részvételt; kezdeményezi közös gyakorlatok, bemutatók megtartását, illetve riasztja partnerét, amikor a bekövetkezett káresemény felszámolása különleges kiképzettségű és speciális technikai eszközökkel felszerelt beavatkozókat igényel. Az egyetem egyebek mellett arra vállalt kötelezettséget, hogy részt vesz az alapvető vízkárelhárítási, mentési és kárfelszámolási feladatokban.