A Digitális Jólét Program által Rajkán szervezett sajtótájékoztatón bemutatták a községet és Mosonmagyaróvárat érintő, 2021 novemberében indult és most lezárult projekteket: a Településszonda kutatást, a „Költözzünk Vidékre!” Betelepülési és Beruházási Platform bevezetését és a drónok alkalmazását a városüzemeltetési feladatok ellátásában.

Kistelepülések vonzerejének növelése

– A magyar vidék megérdemli, hogy az ország jövőjéről való gondolkodás fókuszába kerüljön. Mindannyiunk – beleértve az ország teljes lakosságát – érdeke, hogy hosszú távon is egy stabil, kiszámítható és nem utolsósorban fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődést alapozzunk meg. Ez viszont elképzelhetetlen a városi és vidéki Magyarország együttműködése nélkül – emelte ki köszöntőjében Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető hozzátette: „Nekünk, a társadalompolitika alakítóinak feladatunk, hogy segítsük az érintett vidéki térségeket alkalmazkodni ezekhez a tendenciákhoz, hogy ne elszenvedői, hanem nyertesei legyenek ennek a folyamatnak.”

A 2021-ben elindított Digitális Falu Program azt a célt tűzte ki, hogy a kistelepülések vonz­erejét és élhetőségét digitális, illetve okosmegoldásokkal növelni tudja.

– A Digitális Falu Program ebből a szempontból egy egyedülálló kezdeményezés a megújuló vidék számára. A hagyományos vidéki életforma és az innovatív technológiák találkozásával falvaink és kistelepüléseink életszínvonala és megtartóereje is hatékonyan növelhető – hangsúlyozta az agrárminiszter.

Beépített zöldterületek, szakemberhiány

Dr. Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője arról beszélt, hogy amit sikerült Mosonmagyar­óváron és Rajkán kipróbálni és gyakorlatba ültetni, jó minta lehet az ország további településein is. A projekt egyes elemeit részletesen is bemutatták a munkában részt vevő partnerek. Ilyen a településszintű konzultáció. Dr. Szegedi Péter, a Forsense 2.0 kutatója szerint a felmérés három részből állt össze: egyrészt a helyi vezetőket, döntéshozókat kérdezték arról, hogy milyen problémákat, fejlesztési lehetőségeket látnak, másrészt meglévő statisztikai adatokat is elemeztek. Továbbá a lakosság véleményét is kikérték: Mosonmagyar­óváron 240-en, Rajkán 270-en (több mint felét a szlovák lakosság) töltötték ki a kérdőívet. A szakember arról is beszélt, hogy Mosonmagyaróváron a helyiek a zöldterületek beépítését látják a legégetőbb gondnak a szakemberhiány mellett, ezt a rajkai magyarok is szintén nagy problémának ítélik meg, ahogy a más településekkel való közúti úthálózat rossz állapotát is többen kifogásolták. Ezzel szemben a szlovák ajkúaknak a tömegközlekedés, főként a távolsági busz hiánya okozza a legnagyobb gondot.

Dr. Zsombok László, a HumánSwot Kft. ügyvezetője a „Költözzünk vidékre!” platformot és a hamarosan startoló www.koltozzunkvidekre.hu honlapot mutatta be, melyen elsők között az említett két település mutatkozhat be, népszerűsítheti látnivalóit, de például összehasonlító adatokat is találunk az adózástól az óvodai férőhelyekig.

Elektronikus ügyintézés

Kiss Vince polgármester szerint az elektronikus ügyintézés különösen a pandémia idején vált hasznukra, amikor ezrével jelentkeztek be a szlovák állampolgárok a településen.

Árvay István mosonmagyar­óvári polgármester szorgalmazta a drónok bevezetését a programba. A Lajta-parti városban két eszköz segíti majd a közterület-felügyelők munkáját, Rajkán pedig egy. Hogy például miben, abból egy gyakorlati bemutatót is láthattak az érdeklődők. A városüzemeltetési feladatok ellátására alkalmazható dróntechnológiát Vesztróczy Tamás, a Drone Plus Ultra Kft. üzletfejlesztési vezetője mutatta be: az eszközökkel nagy területet lehet gyorsan végigpásztázni, fényképeznek, videóznak, adatokat gyűjtenek, szenzorokkal például a levegő szennyezettségének vizsgálatára is alkalmasak.