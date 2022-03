„A bécsi városvezetés a kezdetektől fogva gyors segítséget ígért az ukrán embereknek. Ezt a segítséget szeretnénk most elmélyíteni: a helyszínen tevékenykedő segélyszervezeteknek nyújtott anyagi támogatással, illetve minden segítséget megadunk azoknak is, akiknek el kellett hagyniuk hazájukat és Bécsbe menekültek” – mondta Michael Ludwig, Bécs polgármestere annak apropóján, hogy az osztrák főváros több intézkedést is hozott az ukrajnai menekültek támogatása és elhelyezése kapcsán.

Bécs döntött arról, hogy fogadóállomást alakítanak ki a 2. kerületi Engerthstraßéban található sportcsarnokban. A Leopoldstadtban található létesítmény már 2015-ben is fontos szerepet játszott a szíriai menekültek ellátásában – sokan leltek itt átmeneti szállásra, amíg rendeződött sorsuk. A csarnokot ezúttal azonban információs pontként használják majd, ahol a menekültek tájékoztatás mellett orvosi és pszichoszociális ellátást is igénybe vehetnek. Lesz lehetőség koronavírus-tesztelésre is, illetve néhány alvóhelyet is berendeznek azok számára, akik éjjel érkeznek a szállásra, vagy nagyon kimerültek.

A városvezetés arra számít, hogy sok menekült innen a Bécsben illetve Ausztriában élő rokonokhoz, ismerősökhöz megy majd tovább. Akinek nincs hova mennie, azt az osztrák állam által működtetett befogadóállomásokra irányítják tovább - például Traiskirchenbe és Thalhamba. A Bécsbe érkező menekültek elhelyezése és ellátása során az osztrák főváros folyamatosan egyeztet az illetékes állami szervekkel valamint az osztrák vasúttársasággal, az ÖBB-vel továbbá a civil- és segélyszervezetekkel.

A Bécsi Városháza az ukrán zászlóval.

Forrás: Eurocomm-PR/Krisper

Ezen kívül Bécs első körben 429 ezer euróval támogatja az Ukrajnában működő segélyszervezeteket, az ukrajnai menekültek pedig – egyelőre – 2022. március 1-15. között ingyen utazhatnak a bécsi közlekedési vállalat, a Wiener Linien járművein. Jegyellenőrzés esetén elég, ha felmutatják az útiokmányaikat.

Az osztrák főváros vezetése a további intézkedéseket a menekültek számához igazítja. Az, hogy hány ember kényszerül elhagyni hazáját, az Ukrajnában zajló háború fejleményeitől függ. „Nagyobb számú menekült mindenesetre óriási kihívás elé állítja Bécset” – mondta Michael Ludwig polgármester. „De abból indulok ki, hogy számíthatunk a többi tartomány szolidaritására.”