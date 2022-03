A baptista misszióhoz tartozik az Új Esély Központ nevű nappali segítő szolgálat működtetése is, amely a nyugat-dunántúli régióban először Mosonmagyaróváron kezdte meg működését. A közeljövőben Csornán, Szentgotthárdon és Ajkán is tervezik újabb központok létrehozását, hogy az országos hálózat tovább bővüljön. Az Új Esély Mosonmagyar­óváron a város egyik frekventált pontján, egy bank helyén kapott helyet. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Árvay István polgármester, valamint szinte a térségben működő összes segítő szervezet képviseltette magát.

A város támogatja a központot

– Az Új Esély Központ és a baptista szeretetmisszió egy komoly szervezet, örülünk, hogy a városunkban is létrejött a szolgálat. Mindenki elismerést érdemel, aki hajlandó az életéből adni egy picit azoknak, akiktől mások elfordulnak. Ugyanakkor a munka nem könnyű. Az állami ellátórendszerben gyakran a fásultság jeleit látjuk, ami érthető is. Ezért kérek minden helyi segítő szervezetnél dolgozót, hogy tanuljanak ebből a szenvedélyes hozzáállásból, amit most megtapasztaltunk, és segítsék egymás működését – mondta a városvezető.

A szeretet ellentéte a közöny

A polgármester után Bacsó Benjamin baptista lelkész, a szeretetmisszió kuratóriumának elnöke mondott beszédet, majd annak végén közös imát az Új Esély Központ működéséért.

– Sokan úgy vélik, hogy a szeretet ellentéte a gyűlölet, de ez nem így van, a szeretet ellentéte a közöny. Olyan időket élünk, amikor sokan jutnak nehéz helyzetbe, közönyösek pedig azért vagyunk, mert azt gondoljuk, ez velünk is megtörténhet. Az elmúlt háborús napok egyik szomorú tapasztalata pontosan ez, hogy hajlamosak vagyunk elmenni a másik szenvedése mellett – kezdte beszédét a lelkész.

– Nincsen emberem – számomra ez a Biblia legszomorúbb mondata. Nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen egy embere, akihez fordulhat. Hozzánk olyan emberek jönnek, akik valamikor azt gondolták, rendben van az életük, de aztán valamiért mégis szét­esett. Azt kívánom, hogy ez az intézmény az a hely legyen, ahol azok, akik azt gondolják, hogy nincs már hová menniük, megtalálhassák az emberüket és ne legyenek egyedül – mondta Bacsó Benjamin, majd közös imára hívta a megjelenteket.

Foglalkozások, étkezés és tisztálkodás

A megnyitóbeszédek után Vidra Beáta intézményvezető részletesen ismertette az Új Esély Központ működését, ami teljes körű segítséget kínál a szenvedély- és a pszichiátriai betegek részére.

– Azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy aki hozzánk fordul, az nincs egyedül. Csoportos és egyéni foglalkozásokat is tartunk, valamint figyelünk az ügyfeleink igényeire. Kézműves-foglalkozásokra, receptklubra, olvasókörre is van lehetőség nálunk, mindenre, amivel segíteni tudunk és amire van igény. Mindent megteszünk azokért, akik hozzánk fordulnak – hangsúlyozta.